【我家無難事】楊卓娜車婉婉連環騷演技　阮浩棕情深古惑仔夠討好

▲ 《我家無難事》結局將至車婉婉身世曝光！楊卓娜情緒爆煲離婚晒超班演技。

由王心慰監製的TVB劇集《我家無難事》即將迎來大結局，昨晚（10月8日）播出的一集除了揭露得寶（車婉婉飾）的真正身份外，飾演年輕版鮑起靜的楊卓娜鬧離婚一幕，楊卓娜不流一滴淚流痛心提出離婚，大晒超班演技。

《我家無難事》昨晚劇情發展繼續出人意表，除得明（楊明飾）誤會了自己是郭忠石（關禮傑飾）親生兒子外，得寶（車婉婉飾）更驚爆並非羅美蘭（鮑起靜飾）親生女兒，與得勤（馬德鐘飾）及得明是同父異母兄弟姊妹關係。

不過論到全晚最搶鏡的，是飾演年輕版美蘭的楊卓娜及年青版忠石的阮浩棕的回憶戲份。

▲ 網民對卓娜演技讚不絕口。（電視截圖）

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楊卓娜騷演技

楊卓娜昨晚大晒演技，講述美蘭當年難忍老公不負責任兼爛滾，終「爆Seed」離婚。厲害之處是楊卓娜全程沒有流過半滴眼淚，單憑語氣已能感受其潛藏內心多年的憤慨及抑鬱。

尤其是她聲嘶力竭地喊出：「我一樣可以憑我一個女人嘅力量，自己去撐起呢頭家，養大啲仔女！就算你打死我，我都係要離婚！」聽到觀眾咬牙又痛心，大讚她的演技：「娜姐啲戲真係好！」、「呢啲回憶戲幾好睇。」、「真催淚」，另外更有很多網民關心美蘭老公生死。

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阮浩棕夠搶鏡

至於阮浩棕，除演活「人在江湖，身不由己」的情深古惑仔外，其外型亦十分討好。

昨晚劇中一幕冒雨與黑道中人廝殺，滿臉鮮血的畫面，配以劇組專誠為二人愛情線創作的片尾曲《門外的世界》，觀眾看了無不動容：「做關禮傑後生個男仔喺天台唱歌個Feel幾好睇。」、「鮑姐同關禮傑後生條線幾好睇。」、「首歌幾好聽，個男仔好靚仔。」

對於演出備受關注，現時忙於拍攝《隱形戰隊》的阮浩棕謙虛指全是劇組功勞：「能夠俾觀眾留低咁好嘅印象我非常驚喜。好感激監製Amy姐搵我做年青郭忠石，亦都要多謝佢同編審編劇團隊寫咗一個咁好嘅角色同故事線。」

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