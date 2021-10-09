【韓國十月文化節】精挑12部精彩韓國電影　選映亞洲影帝劉亞仁話題作《收屍人》

▲ 《收屍人》

第十一屆「韓國十月文化節」於10月揭開序幕，以「韓結」（K-CONNECTED）為主題，在10月至11月期間舉行接近30個精彩文化藝術節目，當中包括表演、展覽、電競、韓食及電影等範疇。

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精彩12部韓國電影

今年駐香港韓國文化院與香港亞洲電影節攜手帶來12部精彩韓國電影，當中包括青龍影帝劉亞仁主演、韓國話題之作《收屍人》。在昨晚公布賽果的第15屆亞洲電影大獎，劉亞仁憑《收屍人》獲影帝、導演洪宜廷憑此片獲最佳新導演。

此外並選映洪尚秀導演的最新作品《活在你面前》，以與及曾拍下《下女》、《錢·慾·劫》等電影的林常樹導演，闊別6年後帶來新作《天堂盜路》等。

▲ 《天堂盜路》

舉行座談會

電影節更會在11月7日於百老匯電影中心《讓我拍下去》放映後舉行「女性導演在韓國」座談會，邀請電影節本年度焦點導演任順禮與韓國記者Lee Hwa-jung視像對談。



任順禮不單是男性主導的韓國電影圈中的少數，本身也是風格多元的導演。大學修讀英國文學，其後往巴黎第八大學修讀電影碩士，是韓國史上第6位女導演，更是唯一仍活躍的韓國新浪潮女性代表，遠早於朴贊郁、奉俊昊等人。

屆時在「女性導演在韓國」座談會上，將深入分享自己的電影拍攝經驗和如何在男性主導的韓國電影世界中佔一席位，從而增進兩地電影人與觀眾之間的交流。

詳情可於駐香港韓國文化院網頁或香港亞洲電影節網址瀏覽。