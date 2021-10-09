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【生命鬥士】小鐵漢離開ICU「出大房」 媽媽：努力過每關真的不容易

兒童健康 14:43 2021/10/09

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小鐵漢離開ICU「出大房」

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，9月底完成第6次大手術，換上新心臟起搏器，並重建單心室循環系統。不過，手術後出現細菌感染引發肺炎，先後2次洗肺。幸終迎來好消息，媽媽昨在fb分享，離開住了12日的ICU「出大房」，坦言努力過每關真的不容易。

「小鐵漢」媽媽昨（8日）在fb專頁分享，「小鐵漢」住了12日深切治療部，終於「出大房」，

小鐵漢努力過每關，真的不容易。

最新影片推介：直腸癌常誤當痔瘡遲求醫 易忽視5大排便徵狀 

帖文又稱，早前每日只有半小時相聚，這兩日「小鐵漢」要她開視像通話「陪睡」，因感覺媽媽在身邊，半夜醒來叫媽媽，她只能隔着電話叫兒子，：「媽媽係度，唔洗（使）驚，你繼續訓啦」 。她期望兒子出到大房，食多點，睡得好，盡快康復。同時感謝護士、物理治療師「氹」兒子配合治療，否則兒子難於短時間內康復。

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帖文又稱，之前只有半小時的相聚，感覺太漫長，但「小鐵漢」爸爸現時可24小時陪伴，「又再重現如常的幸福，能拖着小鐵漢暖暖的手，真好」。不少網民均在帖文下留言，祝福小鐵漢早日康復。

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責任編輯：王明芳

兒童健康 家庭關係 先天性心臟病 手術

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