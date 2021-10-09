【施政報告2021】陳帆指覓地建屋是重中之重工作　將增量提速加快公屋供應

▲ 運輸及房屋局局長陳帆（左一）。（資料圖片）

特首林鄭月娥日前公布施政報告，其中房屋及土地供應為重中之中。運輸及房屋局局長陳帆今日（9日）發表網誌，強調政府會全力推進公營房屋供應。

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陳帆在網誌提到，覓地建屋是現屆政府重中之重的工作，政府一直持之以恆開拓土地，竭力增加房屋供應。他表示，現屆政府五年任期內，預計公營房屋建屋量可達96.5萬個單位，較之前五年多3萬個單位。

他提到，為爭取盡快建成更多單位，香港房屋委員會在部分公營房屋項目，超過90%的組件是採用預製技術，實現6天建成一層20個單位的標準樓層。

他亦表示，為紓緩仍然在等候「上樓」、居於不適切居所的市民的生活壓力，政府推出過渡性房屋、現金津貼試行計劃，以及立法訂立「劏房」租務管制三項突破性措施。

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責任編輯：曾卓鋒