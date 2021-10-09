  • 26°C
香港時間 : 20211009日 (週六) 15:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2021】陳帆指覓地建屋是重中之重工作　將增量提速加快公屋供應

社會 14:50 2021/10/09

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

運輸及房屋局局長陳帆（左一）。（資料圖片）

特首林鄭月娥日前公布施政報告，其中房屋及土地供應為重中之中。運輸及房屋局局長陳帆今日（9日）發表網誌，強調政府會全力推進公營房屋供應。

【施政報告2021】林鄭月娥強調施政報告展示香港未來　歡迎已移民市民回港。詳情即看：【下一頁】

陳帆在網誌提到，覓地建屋是現屆政府重中之重的工作，政府一直持之以恆開拓土地，竭力增加房屋供應。他表示，現屆政府五年任期內，預計公營房屋建屋量可達96.5萬個單位，較之前五年多3萬個單位。

他提到，為爭取盡快建成更多單位，香港房屋委員會在部分公營房屋項目，超過90%的組件是採用預製技術，實現6天建成一層20個單位的標準樓層。

他亦表示，為紓緩仍然在等候「上樓」、居於不適切居所的市民的生活壓力，政府推出過渡性房屋、現金津貼試行計劃，以及立法訂立「劏房」租務管制三項突破性措施。

更多最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

相關文章

【施政報告2021】過渡屋目標增至2萬伙　副局蘇偉文往長洲物色選址
15:11 2021/10/07
【施政報告2021】過渡屋目標增至2萬伙　副局蘇偉文往長洲物色選址
【施政報告2021】《2030+》曾指香港土地缺1200公頃今升至3000公頃　黃偉綸：土地供應專責小組太保守
10:24 2021/10/08
【施政報告2021】《2030+》曾指香港土地缺1200公頃今升至3000公頃　黃偉綸：土地供應專責小組太保守
【施政報告2021】楊潤雄指公營學校教師對《基本法》有認識是必要條件　會參考公務員招聘準則
12:41 2021/10/08
【施政報告2021】楊潤雄指公營學校教師對《基本法》有認識是必要條件　會參考公務員招聘準則
【施政報告2021】鄭若驊晤法律界選委　講解施政報告主要措施
12:43 2021/10/08
【施政報告2021】鄭若驊晤法律界選委　講解施政報告主要措施
【施政報告2021】公營學校新入職教師須通過《基本法》測試　楊潤雄：考慮涵蓋至非官津學校
13:43 2021/10/08
【施政報告2021】公營學校新入職教師須通過《基本法》測試　楊潤雄：考慮涵蓋至非官津學校
【施政報告2021】港澳辦形容謀劃長遠　中聯辦指體現擔當精神
15:43 2021/10/08
【施政報告2021】港澳辦形容謀劃長遠　中聯辦指體現擔當精神
【施政報告2021】港府料2035年可再生能源比例將增至最多10%　不排除引入內地核電
17:34 2021/10/08
【施政報告2021】港府料2035年可再生能源比例將增至最多10%　不排除引入內地核電
【施政報告2021】鄧炳強：美國中情局成立中國任務中心　23條立法要加強針對間諜行為
18:49 2021/10/08
【施政報告2021】鄧炳強：美國中情局成立中國任務中心　23條立法要加強針對間諜行為
【施政報告2021】林鄭月娥強調施政報告展示香港未來　歡迎已移民市民回港
今日 12:18
【施政報告2021】林鄭月娥強調施政報告展示香港未來　歡迎已移民市民回港

你可能感興趣

【施政報告2021】過渡屋目標增至2萬伙　副局蘇偉文往長洲物色選址
15:11 2021/10/07
【施政報告2021】過渡屋目標增至2萬伙　副局蘇偉文往長洲物色選址
【施政報告2021】《2030+》曾指香港土地缺1200公頃今升至3000公頃　黃偉綸：土地供應專責小組太保守
10:24 2021/10/08
【施政報告2021】《2030+》曾指香港土地缺1200公頃今升至3000公頃　黃偉綸：土地供應專責小組太保守
【施政報告2021】楊潤雄指公營學校教師對《基本法》有認識是必要條件　會參考公務員招聘準則
12:41 2021/10/08
【施政報告2021】楊潤雄指公營學校教師對《基本法》有認識是必要條件　會參考公務員招聘準則
過渡性房屋 公屋 壓力 移民 運輸及房屋局 陳帆 劏房 香港 運輸 土地供應

最高瀏覽

【愛情故事】白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴　美動物園證實：「人獸戀」誕下8孩
18:30 2021/10/07
【愛情故事】白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴　美動物園證實：「人獸戀」誕下8孩
【告別愛女】巴陶氏症愛女出生2日離世　父母無悔：能見面擁抱已值得
18:13 2021/10/06
【告別愛女】巴陶氏症愛女出生2日離世　父母無悔：能見面擁抱已值得
【暴雨成災】多區每小時逾70毫米雨量　港島多處水浸成災影響交通
12:28 2021/10/08
【暴雨成災】多區每小時逾70毫米雨量　港島多處水浸成災影響交通