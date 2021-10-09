【東張西望】6歲女童因醫療事故慘變植物人　父母心痛淚崩：她現在生不如死

▲ 6歲女童天瑜因醫療事故慘變植物人，其爸爸周先生希望為女兒討回公道。

一名6歲女童3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，導致女童變成植物人。其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院，希望為女兒討回公道。

▲ 6歲女童天瑜已臥床16個月。（《東張西望》截圖）

昨日（8日）無綫電視《東張西望》播出女童爸爸周先生的訪問，他表示6歲女兒天瑜，在2018年3歲時，不幸確診患上橫紋肌肉瘤（第四期）癌症，隨即於瑪麗醫院接受化療及電療。惟腫瘤一年後復發，天瑜被轉送至兒童醫院接受紓緩性化療，當時情況並不樂觀，醫生更著家人作最壞打算。

▲ 原本活潑可愛的天瑜。（《東張西望》截圖）

好消息變成惡夢的開始

在2020年，醫生為天瑜照磁力共振時發現，癌症腫瘤縮小至可接受手術移除，這消息為天瑜一家帶來希望。周先生表示「由無得醫變有得醫」，為此感到非常開心。而在5月20日，即手術前一晚，他與天瑜談天，問她手術後最想做甚麼，

天瑜：餵魚魚食嘢、去動物園，我要餵長頸鹿食嘢。 爸爸：咁你應承爸爸，做完手術之後快啲好返，勇敢啲！

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怎料，這成為周先生與女兒最後的對話，他更形容是「另一個更大惡夢的開始」。

這是我對她，在她仍然有知覺之前，最後一個承諾。但是，我想我這輩子都兌現不到。

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女兒慘變植物人

天瑜的腫瘤切除手術於2020年5月21日，在瑪麗醫院進行。原本手術進行順利，但途中周先生收到院方消息，指心瑜的心跳一度停頓，腹部膨脹，需要為她進行緊急開腹手術。經搶救後，雖然天瑜恢復呼吸和心跳，但卻變成植物人，令周先生一家晴天霹靂。

▲ 手術後天瑜慘變植物人。（《東張西望》截圖）

經過周先生半年來的多番追問下，發現這次意外是人為醫療事故，他指兒童醫院和瑪麗醫院因在手術前溝通出現問題，導致天瑜在手術期間延遲輸血，遂疑引發事件。他表示，原本天瑜的手術需要「特別血」，但因兩間醫院的系統資料不一，故手術當日瑪麗醫院並沒有為女兒準備「特別血」，在醫護人員聯絡中央血庫後，花了48分鐘才為天瑜輸第一包血。

院方其後表示，未能確立延遲輸血和天瑜心跳停頓兩者有直接關係，但承認情況並不理想，就此向周先生一家誠懇致歉。然而，周先生認為院方的解釋是推卸責任。

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希望為女兒討回公道

事發後，天瑜一直在瑪麗醫院深切治療部留醫，留院時間超過一年。直至今年5月31日，她被轉往大口環根德公爵夫人醫院繼續康復治療。醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，需依靠呼吸機維持生命。

現時周先生和太太，每周輪流探望女兒一次，在短短一小時內為天瑜活動手腳，及與她談話。天瑜至今已臥床16個月，周先生哽咽道：

當然希望她能康復，但是理性上知道，她這輩子都是這樣的時候，如果你告訴我她短期內會離開，可能這並不是最壞的結局，因為她現在這樣躺在床上，真是生不如死。

▲ 周先生和太太事後患上抑鬱症，其7歲患自閉症兒子的情緒亦大受影響。（《東張西望》截圖）

自從天瑜出事，周先生和太太沒辦法全職工作，只能靠綜援和政府津貼維持生計。他們亦因而患上抑鬱症，另外患有自閉症的7歲兒子，情緒也大受影響。周先生為女兒開設了Facebook專頁，希望更多市民關注事件：

最想佢（女兒）做完手術開開心心生活，但我諗呢世都沒機會。目前最大的心願是希望替女兒討回公道。

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責任編輯︰王明芳