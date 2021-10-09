【不明源頭】理大團隊發現金獅花園男患者　病毒基因與9月底英國確診個案較相近

▲ 昨日公布本地個案居於大圍金獅花園。（林宇翔攝）

本港昨日再現本地不明源頭個案，是居於大圍金獅花園48歲男子，在機場工作。理大醫療科技及資訊學系團隊（9日）分析發現，男患者其病毒基因與9月底英國確診個案較相近。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒博士及其團隊，最新病毒基因排序結果發現，昨天確診的一名居於大圍，在機場貨運站工作的48歲男子(個案#12258)，病毒基因屬於B.1.617.2 (變種病毒Delta)。

團隊首先將個案的基因與截至9月12日的輸入個案做比對，並沒有發現基因近似的個案。之後團隊又從全球病毒基因數據庫獲取最近兩星期確診的B.1.617.2 變種病毒基因 (大概6,700 個案)作比對，發現(個案#12258) 與9月尾的英國確診個案比較相近，只有7個突變不同。但源頭個案仍然未能確定。

本港疫情逾一個月的「清零」斷纜，衞生防護中心昨日（8日）公布，新增2宗確診個案，包括1宗輸入個案及1宗源頭不明個案；另錄得少於6宗初步確診個案。48歲機場貨站服務員帶變種病毒，其女兒曾參與的興趣班也要強制檢測，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋