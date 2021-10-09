【最強奶爸】由《聲夢傳奇》繼續威到《好聲音》　李克勤率領兩名學員入五強

▲ 《中國好聲音2021》

音樂選秀節目《中國好聲音2021》前晚（10月7日）進行五強爭霸戰，雖然早前在十一強的淘汰戰中，導師李克勤因為組內隊員被淘汰而忍不住落淚。

但在進入五強賽，五個席位當中，有三位導師的隊伍都各有一名學員進入五強，而克勤是唯一一隊有兩名隊員進賽，從香港《聲夢傳奇》的「奶爸」主理人，殺到任《中國好聲音》的欽點導師，所帶領的學員均得到好成績，認真威水。

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克勤滿意學員表現

最新的一集，克勤一組的兩位學員伍珂玥、賀三均成功擠身最後五強，其中伍珂玥更獲得全場最高分數。克勤除為她們高興，亦表示非常滿意學員表現，特別是伍珂玥，前晚一戰是以往多場賽事中最好的一場。

至於賀三的歌路則帶點搖滾，比較小眾，克勤坦言對此十分緊張，但問到致勝關鍵，克勤自言是四位導師當中資歷最淺，唯有將勤補拙：「我絕大部份時間都係俾咗『好聲音』，冇離開過戰場，可能因為咁樣，所以多咗時間同學員相處，大家多咗溝通。」

比賽出線靠運氣

同時他謙稱當最重要一環是運氣：「我覺得運氣喺呢啲比賽裏面，尤其去到最後階段係好重要，每一位學員嘅實力大家係有目共睹，或者整體嚟講每個學員嘅表現啱唔啱五十一位評判嘅胃口，同幾百個現場觀眾嘅胃口，呢樣嘢係冇人可以控制得到，所以多多少少都係要有運氣，可能今晚我哋嘅運氣係特別好。」

對於下週的決賽，克勤雖然表示有信心，但亦謂用平常心對待：「五個席位入面我哋佔咗兩個亦都唔見得有特別大嘅優勢，其實都係個別嘅比賽，所以盡做啦，盡量㨂啲大家喜歡嘅歌。」

因為決賽是現場直播，所以他表示臨場發揮十分重要：「希望兩位學員下個禮拜嘅發揮會係佢哋嘅水準，因為始終直播嘅時候，大家嘅心理壓力又會大啲，緊張啲，乜嘢事情都可以發生。所以分分鐘可能邊個失誤比較少就贏㗎啦，臨場發揮啦，天時地利人和，平常心去面對。」