【新冠肺炎】本港今日新增8宗輸入個案　7人曾接種新冠疫苗

▲ 本地新冠肺炎疫情反覆。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，逾一個月的「清零」斷纜。昨日 （ 8日）本地不明源頭感染個案，涉一名於香港空運貨站超級一號貨站任職貨站服務員的48歲男患者，居於大圍金獅花園第一期。衞生署衞生防護中心今日（9日）公布，中心正調查8宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計12,262宗。新增個案均為輸入個案。

【不明源頭】理大團隊發現金獅花園男患者 病毒基因與9月底英國確診個案較相近。詳情即看：【下一頁】

此外，中心正積極跟進昨日（十月八日）公布涉及L452R變異病毒株的個案12258的流行病學調查。基因排序分析確認病毒株屬於「Delta」變異病毒株。衞生署公共衞生化驗服務處會進行進一步的基因分析，以及就最近在香港確診並帶有L452R變異病毒株的輸入個案進行基因比對。

2021年10月9日個案：

第12,260宗：45歲男，從巴基斯坦抵港，無病徵，5月23日及8月7日在巴基斯坦接種兩劑2019 冠狀病毒病疫苗（克爾來福）

第12,261宗：21歲男，從印度抵港，無病徵，5月13日及8月13日在印度接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（Covishield）

第12,262宗：13歲女，從巴基斯坦抵港，無病徵，7月2日及7月23日在香港接種兩劑2019冠狀 病毒病疫苗（復必泰）

第12,263宗：36歲女，從印尼抵港，已入住竹篙灣檢疫中心，8月4日及9月1日在印尼接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（克爾來福）

第12,264宗：45歲女，從印尼抵港，已入住竹篙灣檢疫中心，7月24日及8月224日在印尼接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（克爾來福）

第12,265宗：1歲男，從巴基斯坦抵港，無病徵

第12,266宗：37歲女，從菲律賓抵港，無病徵，7月26日在菲律賓接種一劑2019冠狀病毒病疫苗（强生）

第12,267宗：29歲男，從尼泊爾抵港，無病徵，8月4日在尼泊爾接種一劑2019冠狀病毒病疫苗（ 强生）

相關報道：

【新冠肺炎】本港昨新增2宗確診個案 48歲機場貨站服務員帶變種病毒。詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】逾90人列緊密接觸者並陸續送往檢疫中心 馬陳景霞幼稚園須停課3日。詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】確診者女兒曾參加兒童節目 無綫電視11名員工列密切接觸者須檢疫。詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】昨新增2宗確診個案 醫管局指再多3名新冠病人康復出院。詳情即看：【下一頁】

更多最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋、曾卓鋒