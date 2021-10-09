【舊日的足跡】吳麗珠扮章小蕙收律師信　目擊梅艷芳遇襲：佢俾打咗一拳

▲ 吳麗珠重提與許冠武12年戀事，憶目擊梅艷芳遇襲一事難掩憂心。

闊別娛樂圈多年的吳麗珠（珠女）作客香港電台節目《舊日的足跡》，與主持車淑梅分享演藝佚事和舊情史，更重提當年曾目擊已故樂壇天后梅艷芳於娛樂場所被人掌摑的傳聞。

吳麗珠當年在《歡樂今宵》模仿演藝名人出神入化，她自覺最成功的是扮演「B嫂」章小蕙，珠女憶述當年臨上台前想起對方的特徵，出場時刻意演更得為誇張：「出嚟效果好好，笑到觀眾肚痛，我知道後來收到律師信，公司話幫我處理。」

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珠女曾扮演多位藝人如鄺美雲、葉子楣、白雪仙等，她指在現實中遇見對方並無感到尷尬，還被對方稱讚扮得好。

最尷尬一次可謂重遇B嫂：「後來我轉咗做地產，帶客去淺水灣睇樓，原來業主係B哥（鍾鎮濤）同B嫂，之前我哋係通電話聯絡，我諗佢冇估到我係Agent，我都冇諗過業主喺佢！見到佢心裡面好尷尬，可能我心有屎！」

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感激余慕蓮

現年61歲的珠女仍然單身，過往在圈中最廣為人知的戀情，就是陳百燊與許冠武，珠女剖白：「我有好多段感情，只係嗰兩段被知道，但我唔抗拒。我見過有人70歲結婚，我都可以試吓。結婚唔一定等於幸福。」

她提起當年跟陳百燊同為訓練班同學，相戀期間同居，分手後因為不想搬回家中，幸得余慕蓮租了她住宅的一間房給她一年：「所以我好錫佢，佢係我恩人。」

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幾乎與許冠武結婚

後來跟許冠武相戀12年，雖然已經計劃到拉斯維加斯結婚，連主婚人已約好，但最終還是未能成功雙雙步入禮堂：「可能我並唔係要求呢一樣嘢，我哋當年都鍾意夜蒲飲酒，分開咗先反思原來我根本唔喜歡嗰種類型，我著重玩要投入之外，做事都要認真同有責任感。」

珠女曾經想跟對方攤牌：「我同佢傾，再表示我要離開，佢都冇反應。我哋同佢媽媽一齊住，佢媽媽都錫我，我唔想佢唔開心，於是我好似螞蟻搬家，每晚返去偷走一啲衣物。後來我冇特別交代，但都有出席許媽媽同許冠英嘅喪禮，因為我覺得我哋兩個人嘅事，同佢家人無關。」

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目睹梅艷芳被打

今年10月10日是「香港女兒」梅艷芳的58歲生忌，珠女憶述難忘1992年5月初那個晚上，於《歡樂今宵》拍攝結束後，跟同事到九龍塘卡拉OK玩樂，想不到竟遇上阿梅被掌摑一事。

她回憶說：「我親眼見到其實佢係俾人『質』咗一拳，佢當時係其他房間走入嚟坐低喺我哋附近，對方由另外一間房氣沖沖走入嚟，好似話阿梅唔俾面，我當時都唔知發生咩事，驚到叫走，但我冇叫阿梅一齊走，因為我見好似有人幫佢解決同面對。事出突然，我驚到開車都腳軟。」

▲ （東星圖片）

佩服阿梅俠義心腸

後來珠女亦被叫到九龍城警局落口供：「我真係好擔心阿梅，再見返阿梅我無再提起，知道佢去咗泰國一排，再出返嚟應該已經係解決咗。」

珠女並在節目大讚梅姐：「阿梅好好心地，份人好豪情又平易近人。我聽羅君左講，佢有事阿梅送咗一張冇銀碼嘅支票俾佢。我好佩服阿梅，佢嘅離開都有好多延續，佢嘅慈善、佢嘅故事，由4歲一個歌女變成一個搞慈善活動咁成功嘅人，佢冇白活到。我正在向佢學習，我唔想做廢人，睜大眼等夜晚。」

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