【風暴消息】澳門氣象局：凌晨2時改發三號風球　「獅子山」正逐漸遠離澳門

▲ 澳門在今日早上６時發出八號東南風球信號，比本港早40分鐘。（湯致遠攝）

澳門氣象局在10月9日早上6時發出八號東南風球，比本港香港天文台提早40分鐘，兩地受「獅子山」影響，澳門在凌晨（10日）一時公布，將於凌晨2改發三號風球，預測澳門風力將會減弱，同時熱帶風暴「獅子山」集結在澳門西南偏西約 510 公里，正逐漸遠離澳門。

澳門的八號風球劃分為八號東北風球、八號東南風球、八號西南風球和八號西北風球，風球的指示方位為未來數小時內的可能風向。

天文台10月9日早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號，在熱帶氣旋獅子山與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸今日風力達烈風至暴風程度，天文台一日不斷延長改發信號時間，引起市民質疑，湧至天文台社交平台留言，表達不滿。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋