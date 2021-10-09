【濫用救護車】女子沖涼「口部入水」召喚救護車　救護員批：濫用程度不予置評

▲ 一名女性市民近日召喚救護車，理由為洗澡時口部入水，被網民狠批濫用救護服務。

大家切勿濫用救護車服務，否則會影響真正有需要的人。最近一名從事救護的市民，在社交平台上透露，指有人以洗澡時口部入水為由召喚救護車，直指對其濫用程度「不予置評」，網民亦狠批涉事人士「離譜」。

▲ 一名疑從事救護的網民，批評求助者濫用救護服務。（「公務員secrets」FB圖片）

一名疑為從事救護員的網民，最近在Facebook專頁「公務員secrets」投稿並上載一張相片。由照片所見，投稿人疑在執勤期間收到求助，求助人為女性，而召喚救護車的理由為：

沖涼時口部入水

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網民狠批求助者離譜

投稿者直指對其濫用程度不予置評，而帖文亦引來大批網民回應，紛紛留言批評求助者自私並濫用資源，「每個人都覺得自己嘅嘢係最緊要嘅， 無奈！」、「啲人真係好離譜」、「希望市民將心比己不要濫用」。

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不過亦有人估計，情況可能是女嬰洗澡時不慎入水，這卻可大可小，「睇落去我覺得有機會係咁」。另外也有網民認為，政府應立例監管以防止濫用，

如果因為無知／緊張而用救護車服務可以，但若證實不是急症（入急症室分流not urgent）應該要收錢（eg. $500 or above)。減少濫用個案，才能把服務及時間留給真正急用嘅人。

消防處：濫用救護車可危及他人性命

鑑於近年的緊急救護服務需求劇增，消防處呼籲市民如非遇上緊急事故，在致電999召喚救護車前，請顧及他人需要，並考慮是否可以使用其他交通工具前往醫院。若果救護車因使用不當以致延誤處理真正緊急的事故，便可能危及他人性命。

消防處續指，目前很多救護服務召喚，都是由傷病情況輕微的人士發出，並有日漸增加的趨勢。另外處方亦指出，很多人誤以為由救護車送院會較快得到醫生的診治，但其實並非如此，因醫院設有按傷病程度分流處理的機制，不論傷病者以哪種交通工具前往急症室，均須分流處理。只有傷病情況嚴重的人士，才會較先得到治療。

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責任編輯：羅嘉欣