【全民造星II】黃凱逸創作《沒什麼》解構多重意思　Zelos：什麼也沒有便從零開始

▲ 黃凱逸（Zelos）接受TOPick專訪。（梁樂欣 攝）

參加ViuTV節目《全民造星II》入行的黃凱逸（Zelos）推出歌曲《沒什麼》，找來《全民造星III》參賽者江宏基（Timo）和古天樂旗下女藝人林婷一同為其新歌拍攝MV。

Zelos接受TOPick專訪，分享歌曲創作靈感及個人看法。

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談創作靈感

Zelos指創作《沒什麼》的靈感源自於在家：「有段時間真的是『沒什麼』，覺得沒心情、沒動力、沒工作。漸漸在這狀態下持續了一會，覺得原來也可以生活，原來也沒什麼。」

一句「沒什麼」可以有很多意思。

「有些人是在自我安慰，有些人則是沒所謂。」Zelos說。

他特意為此做了一些訪問，找來Rubberband的6號（繆浩昌）、試當真演員Locker、Youtuber波仔（Boris）、好青年荼毒室的白水、紋身師Gagama及完成變性手術成為女生的Beatrice，從中了解各人的想法。

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▲ （梁樂欣 攝）

Zelos認為：「最簡單的第一個層面就是『沒什麼』。我覺得是敷衍了事，他不想將真正的意見說出來，但又覺得沒太多所謂。」

他續指：「第二個層面就是其實內心是介意的，但卻想裝作不介意，一些喜歡掩飾自己情感的人，真的有所謂。」

▲ （梁樂欣 攝）

找藉口自我安慰

Zelos感慨道：「有些時候，『沒什麼』並非跟別人說的，而是跟自己說的。就是遇到一些不如意的事，或是不順利的事，通常回家後便會跟自己說沒什麼，其實是一個自我安慰的狀態。」

他指出：「這安慰跟藉口其實是一線之差，很容易會令自己不去努力找出問題，這是其中一個會遇到的。」

▲ （黃建輝 攝）

Zelos很少在別人面前說「沒什麼」，「我很少掩飾，會直接說我不想。最常說『沒什麼』是在家中，跟自己說，通常用作自己我安慰。」

他又謂：「可能是解決不到的心理狀態，或是表演做得不夠好，去不能處理的一刻，只能跟自己說『沒什麼，下次做好一點。』」

▲ （黃建輝 攝）

由零開始再出發

很多人會藉緊自己「有甚麼」及「沒什麼」，Zelos覺得：「大家都會看到自己沒有的，可能會覺得沒有錢、車、樓、時間、朋友、戀人等，但永遠也不會去想所擁有的，例如有家人、有居住的地方、舒服的床、很貴的電話等。」

他以創作歌曲為例，「過程中，有很多都是從沒有到有，我不會計算着我有什麼。」

他建議：「少一點數算自己『有什麼』、『沒什麼』。就算你什麼也沒有，只要你人在，便能從零開始再出發。」

場地：The Cabin

記者：梁樂欣