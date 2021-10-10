【熱帶氣旋】「圓規」逐漸增強周三迫近本港　天氣持續惡劣至重陽節　

▲ 天文台預測本港天氣在星期二（12日）開始再度轉差。（湯致遠攝）

天文台料熱帶氣旋獅子山會在今日（10日）橫過北部灣至越南北部，但在與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸今日初時仍有狂風大雨。而乾燥的大陸氣流會在本周初為華南帶來普遍晴朗的天氣。

熱帶氣旋圓規會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，並預料在本周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。

▲ 熱帶氣旋圓規路徑。（天文台圖片）

根據天文台預測，「圓規」10月9日已增強為，料星期一（11日）晚上增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時105公里。本港天氣在星期二（12日）開始再度轉差，日間短暫時間有陽光及乾燥，晚上有幾陣狂風驟雨，北至東北風5級，離岸及高地6至7級。

及至星期三（13日)，東至東北風6級，離岸及高地達8級，而且有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。星期四重陽節（14日），風勢稍為緩和，東風5至6級，初時離岸及高地間中7級。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。

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記者：伍瑋瑋