  • 26°C
香港時間 : 20211010日 (週日) 01:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【熱帶氣旋】「圓規」逐漸增強周三迫近本港　天氣持續惡劣至重陽節　

社會 00:34 2021/10/10

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

天文台預測本港天氣在星期二（12日）開始再度轉差。（湯致遠攝）

天文台料熱帶氣旋獅子山會在今日（10日）橫過北部灣至越南北部，但在與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸今日初時仍有狂風大雨。而乾燥的大陸氣流會在本周初為華南帶來普遍晴朗的天氣。

熱帶氣旋圓規會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，並預料在本周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。

熱帶氣旋圓規路徑。（天文台圖片）

根據天文台預測，「圓規」10月9日已增強為，料星期一（11日）晚上增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時105公里。本港天氣在星期二（12日）開始再度轉差，日間短暫時間有陽光及乾燥，晚上有幾陣狂風驟雨，北至東北風5級，離岸及高地6至7級。

及至星期三（13日)，東至東北風6級，離岸及高地達8級，而且有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。星期四重陽節（14日），風勢稍為緩和，東風5至6級，初時離岸及高地間中7級。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

相關文章

【獅子山八號風球】天文台再惹質疑市民湧至留言　「昨晚就應該要掛8號」
10:27 2021/10/09
【獅子山八號風球】天文台再惹質疑市民湧至留言　「昨晚就應該要掛8號」
【新冠肺炎】本港今日新增8宗輸入個案　7人曾接種新冠疫苗
18:08 2021/10/09
【新冠肺炎】本港今日新增8宗輸入個案　7人曾接種新冠疫苗
【風暴消息】澳門氣象局：凌晨2時改發三號風球　「獅子山」正逐漸遠離澳門
今日 01:14
【風暴消息】澳門氣象局：凌晨2時改發三號風球　「獅子山」正逐漸遠離澳門

你可能感興趣

【獅子山八號風球】天文台再惹質疑市民湧至留言　「昨晚就應該要掛8號」
10:27 2021/10/09
【獅子山八號風球】天文台再惹質疑市民湧至留言　「昨晚就應該要掛8號」
【新冠肺炎】本港今日新增8宗輸入個案　7人曾接種新冠疫苗
18:08 2021/10/09
【新冠肺炎】本港今日新增8宗輸入個案　7人曾接種新冠疫苗
【風暴消息】澳門氣象局：凌晨2時改發三號風球　「獅子山」正逐漸遠離澳門
今日 01:14
【風暴消息】澳門氣象局：凌晨2時改發三號風球　「獅子山」正逐漸遠離澳門
獅子山 南中國海 經濟 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 天氣 香港 天文台

最高瀏覽

【獅子山風暴消息】天文台：八號烈風或暴風信號會維持一段時間【不斷更新】
今日 00:04
【獅子山風暴消息】天文台：八號烈風或暴風信號會維持一段時間【不斷更新】
【告別愛女】巴陶氏症愛女出生2日離世　父母無悔：能見面擁抱已值得
18:13 2021/10/06
【告別愛女】巴陶氏症愛女出生2日離世　父母無悔：能見面擁抱已值得
【東張西望】6歲女童因醫療事故慘變植物人　父母心痛淚崩：她現在生不如死
15:36 2021/10/09
【東張西望】6歲女童因醫療事故慘變植物人　父母心痛淚崩：她現在生不如死