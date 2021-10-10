【風暴消息】天文台：三號強風信號在未來數小時維持 風勢減弱時會考慮改發一號戒備信號【不斷更新】
熱帶氣旋獅子山襲港，天文台在10月9日（星期六）早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號，直到今日（星期日) 凌晨4時40分改發三號強風信號，「獅子山」持續了22小時八號風球。
天文台指本港仍普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在未來數小時維持，當本港風勢進一步減弱時，會考慮改發一號戒備信號。
【09:45】
三號強風信號，現正生效。
預料本港平均風速每小時41至62公里。
在上午10時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約660公里，即在北緯20.6度，東經108.1度附近，預料向西移動，時速約15公里，橫過北部灣，移向越南北部。
當本港風勢進一步減弱時，天文台會考慮改發一號戒備信號。
【08:00】
隨著獅子山逐漸遠離，本港風勢會逐漸緩和，但本港仍普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在未來數小時維持。
【04:40】
天文台改發三號強風信號
熱帶氣旋圓規會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，並預料在本周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。詳情即看：【下一頁】
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記者：伍瑋瑋