【風暴消息】所有熱帶氣旋警告取消　圓規料周三迫近帶來惡劣天氣【不斷更新】

▲ 天文台預料今日有狂風、驟雨及雷暴。（湯致遠攝）

熱帶氣旋獅子山襲港，天文台在10月9日（星期六）早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號，直到今日（星期日) 凌晨4時40分改發三號強風信號，「獅子山」持續了22小時八號風球。

【14:20】

所有熱帶氣旋警告信號取消。天文預測，本港下午及晚上大致多雲，有幾陣驟雨及狂風。初時局部地區有雷暴。吹和緩至清勁偏東風，初時高地間中吹強風。海有大浪及湧浪。展望明日大致天晴，日間乾燥。星期二稍後及隨後一兩天風勢頗大，有大雨及狂風。

另外，熱帶氣旋圓規會在未來一兩日移向呂宋海峽，並預料在本週中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。隨著圓規遠離廣東沿岸，本週後期該區天氣稍為好轉。

【13:45】

一號戒備信號，現正生效。獅子山正逐漸遠離香港，本港風勢正顯著緩和。天文台短期內取消所有熱帶氣旋警告信號。

【12:40】

一號戒備信號在下午12時40分發出，取代三號強風信號。獅子山正逐漸遠離香港，本港風勢正顯著緩和。當獅子山不再對本港構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

【11:45】

隨著獅子山逐漸遠離及減弱，本港風勢正逐漸緩和。天文台即將改發一號戒備信號。

海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【09:45】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在上午10時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約660公里，即在北緯20.6度，東經108.1度附近，預料向西移動，時速約15公里，橫過北部灣，移向越南北部。



當本港風勢進一步減弱時，天文台會考慮改發一號戒備信號。

【08:00】

隨著獅子山逐漸遠離，本港風勢會逐漸緩和，但本港仍普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在未來數小時維持。

【04:40】

天文台改發三號強風信號

熱帶氣旋圓規會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，並預料在本周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組