【Electric Girl】張立基歷情傷影響事業發展　沒打算給女友名份：註冊只是一般人思想

▲ 張立基曾受盡情傷。

舞蹈員出身的張立基，1986年奪亞視首屆《未來偶像爭霸戰》冠軍殺入樂壇，繼而於1990年憑《Electric Girl》一曲紅到台灣，更曾於台灣創下三白金銷量佳績。

不過，張立基1995年開始淡出更曾隱居內地超過13年。近日，張立基被指跟人氣偶像Anson Lo「撞樣」成為熱話，更獲邀復出扮Anson Lo拍攝串流平台的廣告。

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被騙感情致抑鬱

張立基接受《1圈圈星光背後》專訪談感情與事業起跌，他坦承1995年約滿EMI後事業停頓有多重原因，而自殺不遂後避世十多年更跟情傷有莫大關連。



「感情是影響我事業！」張立基說：「認識那女友時，我一直很忙飛過台灣宣傳，到回來時有很多拗撬，因為她會像老千般叫你投資她家族的假公司，那時損失約百多二百萬。」

但他表示金錢不及感情對他重要：「因從小到大家人不太理我，一直很渴望有個女朋友可以照顧我。投進了全部感情，但最後她除了騙我的錢，也離間了我和父母的關係，是很hurt很痛苦變了有些抑鬱。那就以為『死了就算！』可以解脫，但最終死唔去。」

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勇敢再入情關

自殺不遂後，張立基選擇隱居深圳超過13年：「留在香港就要面對媒體誇大，我吐冤屈氣，就會形容我語無輪次，我講我自殺，又有人話我痴線、係咪傻架？那時身邊人、家人都體諒唔到你、自己在鑽牛角尖，自殺又死唔去，我覺得是不可再stay在香港。」



身為獨子的張立基雖然與父母關係疏離，但08年還是為了照顧患重病的母親搬回香港，繼而認識同是歌手出身的現任「基嫂」李鈺菲Fiona。

他回憶與Fiona認識的原因：「回港時照顧媽咪時，抑鬱好了7成，亦會參與些仁濟的活動，是在這些場合識基嫂。」

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不打算結婚

曾受情傷的張立基坦言最初對愛情有恐懼，不想與Fiona拍拖：「其實我所有的戀情，都是女仔追求我多些。她很大方不拘謹，我亦喜歡她不太精明，不是話基嫂蠢，但是怕了女仔太聰明。」

張立基繼指：「最主要是感覺到她能夠和我一起共患難，可以大家快樂度過餘生。我有很多心結，都是跟她在一起時打開了。」

至於為何至今交往13、14年也沒跟基嫂註冊給對方名份，張立基說：「註冊只是一般人思想，如果兩個人相愛，會否因為沒有一紙婚書而不跟對方在一起？在我立場，喜歡大家就足夠。」