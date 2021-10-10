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【新冠肺炎】香港今無新個案　54歲女機組澳洲確診東涌海堤灣畔2座須強檢

社會 14:18 2021/10/10

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54歲女機組人員抵澳洲後確診，其住所東涌海堤灣畔2座須強檢。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，本港今日 （10日）沒有錄得新增個案，至今本港個案累計仍為12,262宗（包括12 261宗確診個案和一宗疑似個案）；另今日錄少於10宗初步確診。

另外，中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名54歲女病人，居於東涌海濱路8號海堤灣畔2座。她是一名機組人員，於10月6日在香港進行檢測，結果呈陰性。她於10月7日經航班CX101由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵。她3月10日及4月6日於香港接種兩劑復必泰疫苗。中心正繼續與澳洲衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

衞生署衞生防護中心昨日（9日）公布，中心正調查8宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計12,262宗。新增個案均為輸入個案。詳情即看：【下一頁】

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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