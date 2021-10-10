【打擊罪行】警旺角突擊巡查處所等拘43人　檢獲賭博用釣魚機及色情光碟

▲ 警方旺角反罪惡行動拘捕43人。（警方提供）

警方一連兩日打擊黑社會收入來源及遏止青少年罪行，拘捕43人，檢獲29部賭博用釣魚機、逾15,000元賭款、逾10,000隻色情光碟、以及一批涉及賣淫相關物品，總值逾49萬元。

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旺角警區刑事調查隊、反黑組、重案組、情報組、特別職務隊、雜項調查隊及機動部隊在10月7日至8日，展開代號「疾響（DASHREBOUND）」行動，突擊搜查旺角區內9個住宅及商業單位，破獲6個非法釣魚機賭場、2個色情光碟分銷中心以及1個賣淫場所；亦對區內14個處所進行突擊巡查，包括遊戲機中心、網吧、桌球室、麻雀館、夜總會以及桑拿場所。



行動中，警方共拘捕29男14女，年齡介乎23至62歲，涉嫌經營賭博場所、在賭博場所內賭博、管理色情場所、管有淫褻物品以供發布用途及發布淫褻物品。而被捕的其中13男10女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。



警方稱，對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法，同時會繼續重視加强青少年的守法意識。

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責任編輯：余思嵐