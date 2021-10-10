【好人好事】8號風球下堅持派飯予露宿者　深水埗明哥：在獅子山下同行

▲ 深水埗明哥與義工在8號風球下堅持派飯，獲網民盛讚。

熱帶氣旋獅子山襲港，天文台昨日（9日）早上發出八號東南烈風或暴風信號，直至今日凌晨4時40分改發三號強風信號，八號風球生效了22小時。在風暴下有人堅持善舉，人稱「深水埗明哥」的陳灼明與一班義工，昨日冒着風雨派飯予露宿者，獲網民讚是「香港的英雄」。

風雨不改堅持派飯

明哥昨晚在Facebook專頁「北河同行」分享派飯情況，指當時八號風球仍然懸掛，他與一眾義工堅持為露宿者服務：

我們明白風大雨大，生活仍然要過，義工們都冒着風雨，為有需要嘅人服務，在獅子山下同行。

從相片可見，明哥與義工穿着雨衣，冒雨推着飯盒和水果，送到露宿者聚集的地方。明哥親自將飯盒送到露宿者的手上，盼為他們帶來一點幫助。

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善舉獲網民大讚

這並非明哥首次在風暴下派飯，他曾接受TOPick訪問時指，八號風球時政府飯堂會休息，「偏偏露宿者這時最需要支援，難道要他們捱餓嗎？」，故堅持與義工隊一同送暖。

明哥的善舉引來大批網民讚賞，有網民形容他是「香港的英雄」，「好人好事有好報」、「風大雨大都堅持行善付出，真令人敬佩！辛苦晒！」、「香港有明哥和各義工，是大家的福氣，多謝你們！」、「多謝明哥和義工，不懼風雨，仍然派飯畀有需要的人士」。

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責任編輯︰王明芳