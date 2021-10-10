【施政報告2021】陳肇始稱會努力推行施政報告相關措施　繼續堅守外防輸入內防反彈抗疫策略

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

《2021施政報告》上周三已發表，食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）於網誌中指，當局會努力推行《施政報告》中的相關措施，同心抗疫，以及應付未來人口老化對醫療帶來的挑戰。

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在《2021施政報告》中建議容許免醫生轉介接受物理治療等服務，陳肇始表示，會與各個醫療專業的法定管理局及委員會跟進2017年發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》的多項建議，包括修改法例容許免醫生轉介而讓市民選擇直接接受醫療專業服務（如物理治療、職業治療），避免延誤治療。

此外，為確保醫療人員的專業水準，當局亦會向《輔助醫療業條例》下的輔助醫療專業人員，以及護士、牙科醫生，以立法方式推展強制性持續專業進修及／或持續專業發展。另會因應現正推行而屬自願性質的「認可醫療專業註冊先導計劃」的經驗，探討為尚未有法定註冊制度的專職醫療人員，如臨床心理學家、言語治療師、營養師等，引入法定註冊制度，保障市民大眾的利益。

施政報告倡容許免醫生轉介接受物理治療等服務 陳沛然憂出現誤診或延誤治療。即看：【下一頁】

至於在精神健康方面，她指出2019年的社會事件，加上自2020年年初起持續的疫情，為香港市民的精神健康帶來不同程度的衝擊。在《2020年施政報告》，政府宣布於禁毒基金預留三億元，資助推行精神健康項目，以加強社區支援，並提高市民大眾對精神健康的關注。政府已於今年7月推出「精神健康項目資助計劃」，邀請相關非政府機構及大專院校提交建議書，預計批出的精神健康項目將於2021至22年度內開展。

另外，醫管局會參考應對新冠肺炎的經驗，檢視兩個10年醫院發展計劃的醫院設計，於每間選定醫院中的兩至三個普通病房預先裝置所需設施，在疫情期間可短時間內轉作第二線隔離病房。在第一個10年醫院發展計劃下，醫管局預計會額外提供不少於300張第二線隔離病床。

她又提到在過去21個月，新冠肺炎為本港醫療服務和公共衞生政帶來前所未見的挑戰。她感謝參與抗疫的醫護和公務員同事，在疫情期間克盡己職，未來會堅守「外防輸入、內防反彈」策略。

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責任編輯：郭詩詩