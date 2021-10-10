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【勞工政策】羅致光稱取消強積金對沖沒有追溯期　僱主提前解僱員工無得益

社會 10:53 2021/10/10

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羅致光稱取消強積金對沖沒有追溯期，僱主提前解僱員工無得益。（資料圖片）

剛公布的施政報告提出取消強制性公積金制度下「對沖」安排。勞工及福利局長羅致光表示，相關方案不設追溯期，因此僱主提前解僱員工，不會帶來任何利益，甚至於增加遣散費用，強調當局會不斷解說，以免僱主誤信謠傳。

羅致光今（10日）在網誌重申，在修例後新聘員工，累積遣散費或長期服務金權益，全數不可被對沖，因此修例反而有更大誘因，令僱主保留現有員工，以減低日後可能要支付的遣散費用，特別是較年長及長年資的員工。他不排除個別僱主不明白有關道理，誤信謠傳先行解僱員工，當局會重複解說。

羅致光補充，施政報告只是優化現有對沖資助計劃，並非提出新方案。他指優化計劃只是簡化計算方式，聚焦支援中小微企，在取消對沖初期定立較低封頂金額，令僱主有更充裕時間作準備。他強調，施政報告再次重申政府決心，會在新一屆立法會開始後盡早提交條例草案，趕及2025年落實目標。

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責任編輯：陳麗娜

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