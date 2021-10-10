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【勇救愛犬】150磅狗狗不慎跌落泳池遇溺　11歲纖瘦小主人奮身跳水救愛犬

親子 12:18 2021/10/10

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11歲小主人勇救150磅狗狗。

寵物就如自己的朋友及家人一樣，遇到意外時，相信主人都會擔心不已 。日前，巴西發生了一宗狗狗不慎跌落泳池的意外，小主人二話不說立即拯救遇溺的狗狗。

據《 Iheartdogs》報導， 近日巴西有一隻洛威拿Nitro不慎失足遇溺的意外。深夜時，3 歲大的Nitro在家中的泳池邊走來走去，由於環境昏暗，Nitro突然失足掉在泳池中。過程中它不斷焦急地爭扎，Nitro十分緊張，更喝下不小水，無法自行上岸。

幸好，牠的11歲小主人Matheus Felipe還未睡，在屋內聽到游泳池傳來愛犬的狗吠聲及掙扎聲，便立刻從屋內跑到外面，身型纖瘦的他毫不猶豫跳進水中拯救150磅的Nitro。

由於狗狗身型龐大，Matheus不夠力，但他知道只要讓Nitro前肢着地，他便可抬起狗狗下半身，讓牠輕易上岸。於是Matheus貼心地抬起狗狗後腿，瞬間便讓牠脫困。最後，Nitro有驚無險地回到岸邊，沒有受傷。為了感謝小主人，牠更瘋狂地送上濕吻，Matheus也輕輕拍牠的身體，來安撫牠的情緒。

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事後Matheus 接受當地傳媒訪問，他欣然地提起當時Nitro掉到泳池裏的情況。他指洛威拿Nitro從小便由他照顧，彼此感情十分好。

當時我沒有想太多，我穿着襪子、短褲和上衣，就這樣直接跳進水裏，我只想第一時間救起我的好朋友。

對Nitro有深入了解的他指，Nitro平日也常常在泳池邊走動，除非牠想游泳，否則不會突然跳到水裏。這次的意外，Matheus認為是Nitro沒有看清楚路況，加上緊張地掙扎，牠不小心喝下泳池水而感到不適，所以沒法自行回到岸邊。

Matheus視Nitro為他的家人和朋友般重要，他說：「如果真的發生意外，我真的會傷心死了。」對於只有11歲的小主人來說，要救起龐大又有重量的Nitro，其實並不容易。在危急關頭下，一心只想把朋友救起，因此，當地傳媒都稱他為小英雄。

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責任編輯︰王明芳

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