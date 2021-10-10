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【換命真相】譚俊彥撞樣李政宰成熱話　挾《魷魚遊戲》熱潮成視帝黑馬

娛樂 12:18 2021/10/10

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譚俊彥憑台慶劇《換命真相》成視帝黑馬。

近期《魷魚遊戲》全球大熱，劇中男主角李政宰被指與譚俊彥「撞樣」，成為香港網民討論的熱話之一。巧合此時譚俊彥主演新劇《換命真相》在10月18日起首播，並且被選為台慶劇之一。

今年視帝，《逆天奇案》的陳展鵬、《星空下的仁醫》馬國明，以及11月推出的《拳王》張振朗被視為視帝大熱，不過現在譚俊彥挾「李政宰效應」，加上近年《十八年後的終極告白》、《失憶24小時》後，觀眾都讚他演技大躍進，因此成今屆視帝黑馬。

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譚俊彥在《換命真相》飾演的時光是結構工程師，在調查舊區唐樓「維利大廈」倒塌事件時，因揭發不容許曝光的真相招致殺身之禍，連累身邊至親亦受牽連。

不過，命運安排時光回到半年前、即是冧樓前100日，企圖改寫命運的他卻因「蝴蝶效應」波折重重。

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《換命真相》一開場即發生具視覺震撼效果的冧樓場面，為劇集揭開序幕。雖然整個場口不足1分鐘，但劇組單是後期製作已花長達兩個月時間，負責製作的視覺特技組指監製聲哥為求逼真，更參考大量以往大廈倒塌的CG製作片段。

至於主角組合，男主角譚俊彥拍新進花旦鄧佩儀談一場明明相愛卻不能愛的苦戀；另外張頴康、林韋辰及鄭子誠等好戲之人，背後亦似乎埋藏著驚人秘密，誰是人誰是鬼難以分辨。

「如果命運能選擇」，假若有回到過去的機會，大家會選擇改寫哪一部分的人生？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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