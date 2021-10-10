【體壇喜訊】伍家朗宣布婚訊　8號風球下求婚：真係嚇到一額汗

▲ 伍家朗成功求婚。

伍家朗結婚！現年27歲、香港著名羽球運動員伍家朗在今天（10月10日）早上約11時15分，於個人社交平台上載向女友求婚的照片，並宣布成功求婚奪得美人歸。

【香港運動員】羽毛球一哥樂觀打逆境波 伍家朗：遇挫折迎難而上

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8號風球求婚

伍家朗上載照片外並寫道：

一齊左（咗）6年半終於都嚟到哩一日，今次可以話係最成功既surprise。竟然可以呃住你呃到儀式前一刻先開估，更加估唔到係我讀台詞讀到1999你都忍唔住喊左🤣

因為昨日（10月9日）掛8號風球，所以他續稱：

8號風球之下staycation求婚真係嚇到一額汗，一早plan定既（嘅）野（嘢）差啲因為個颱風而被破壞晒，好彩有女朋友既（嘅）老死由頭到尾都咁上心，落心落力幫我策劃同籌備」

同時，伍家朗感謝酒店、花店老闆娘、負責場地佈置人員及攝影師：「冒住打風既危險都幫我繼續將個儀式做到120分，令到女朋友非常之滿意😌」另外他表示

另外，他稱全靠婚紗店在黑雨下仍專登開工借出示西裝：「等我可以着到咁有型去求婚！」

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