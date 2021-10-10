【三號風球】港鐵巴士等交通服務陸續復常　昂坪360纜車服務暫停

▲ 熱帶氣旋獅子山襲港，天文台在10月9日（周六）早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號，直到今日（周日) 凌晨4時40分改發三號強風信號。（資料圖片）

熱帶氣旋獅子山襲港，天文台在10月9日（周六）早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號，直到今日（周日) 凌晨4時40分改發三號強風信號，而多項公共交通服務今日陸續回復正常。

港鐵表示，港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士，由頭班車開始維持正常服務。九巴及龍運宣布，所有日間巴士服務會陸續回復正常

新巴城巴宣布，各條恆常全日巴士路線的服務會提供正常服務，不過因應路面狀況，新巴9、14及15號線須暫停服務。

新渡輪亦表示，隨著熱帶風暴獅子山進一步減弱，橫水渡航線渡輪服務逐步恢復正常，首班航班將由長洲開出，開航時間為上午10時50分。由於海面情況仍然不穩，渡輪會較為顛簸，新渡輪呼籲乘客注意航行時間或會延長，航班亦可能因而延誤。

不過，昂坪360宣布，由於受三號強風信號的影響，今早纜車服務暫停，並指將於天氣好轉後，儘快恢復服務。

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記者：余思嵐