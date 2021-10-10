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【創科產業】薛永恒指合組科創合作區與深圳互補不足　增加青年就業機會

社會 11:44 2021/10/10

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薛永恒指合組科創合作區與深圳互補不足，增加青年就業機會。（資料圖片）

《施政報告》提出在《北部都會區發展策略》下，「新田科技城」及深圳創科園共540公頃土地，合組成深港科技創新合作區。創新及科技局局長薛永恒指，推動大灣區作為國際科技創新中心，本港可與深圳優勢互補，將是創科發展的黃金機遇，為本港帶來新的經濟動力，讓青年有更多就業機會。

薛永恒今（10日）在電台節目指，在《施政報告》發表後，創科業界對未來的機遇感到鼓舞及興奮，認為會帶來新局面和新未來。薛認為，本屆政府對創科發展非常重視，每年對科研的投入，由2014年約167億港元增至現時的263億港元，初創企業及聘用人數亦有數倍的增長。

他補充，過去數年本港的科研發展有成效，吸引的資金由2014年的12.4億元，增加至前年約99億元，而本港在世界數碼競爭力的評分，排名全球第二、亞洲第一，在科技分項的評分更是世界第一，強調現時是本港創科發展的黃金時代。

薛永恒續指，有大灣區平台及中央支持下，「北部都會區」等政策能為本港的創科注入新的經濟動力，為青年提供優質就業機會。未來合作區的發展會強調共融合作，審視如何便利人才互通及設備共享等，令兩地能夠做到互補不足。

他稱， 本港有5間大學屬世界一百強大學，2間醫學院亦是全球五十強之一，在基礎科研和金融投資等方面較好，而內地在科技成果轉化及生產的環節則較強，可以互補不足。

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記者：陳麗娜

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