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【施政報告2021】林鄭稱施政報告盼可為市民帶來希望　承認短期內在住屋問題仍要加大力度　

社會 11:50 2021/10/10

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特首林鄭月娥日前公布任內最後一份施政報告。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥上周三（6日）公布任期內最後一份施政報告，當中以土地房屋為重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地。她今日（10日）表示，施政報告談及未來10至20年的規劃，希望可為市民帶來希望，惟明白有市民可能認為是假大空，強調現屆政府在過去數年在房屋問題上都大力着墨，惟承認短期措施仍要加大力度。

林鄭月娥今早出席電視節目《講清講楚》時指，過去兩年多，香港面對前所未有的挑戰，惟現時已回到一國兩制的正軌，亦不需擔心會本港成為破壞國家安全的地方，盼這份施政報告可以為市民帶來希望，有一個好的未來，「香港會愈來愈好」。

林鄭月娥任內最後一份《施政報告》　一文看清房屋、創科、醫療及旅遊重點。詳情即看：【下一頁】

她又提到過去數年，政府在房屋問題上都大力着墨，包括放寬按揭，幫助年輕家庭可以較易買二手樓、增加過渡性房屋等，而現時已興建約1500個單位，未來會再增加約2萬個單位；另輪候公屋戶亦可申請現金津貼，未來亦會通過劏房租管等。

不過，她承認在短期措施仍要加大力度，故當局會不斷尋找可以建屋的土地，而今次的施政報告中有部分措施，是希望可以短期內釋放土地，包括推動市區重建、釋放祖堂地、土地共享計劃等。她又笑言自己不可能再寫另一份施政報告，又坦言在過去數年已經「做晒了」。

我不可能再寫另一份施政報告還有很多這些措施，因為過去4至5年能夠做的事情都已經「做晒了」。

《2030+》曾指香港土地缺1200公頃今升至3000公頃　黃偉綸：土地供應專責小組太保守。詳情即看：【下一頁】

至於被問到當局為何不增加更多過渡性房屋單位，她直指是因為「無地」，又稱約1500個過渡性房屋單位中，有一半是地產商「借地」，而未來增加的單位有部分土地更是由鄉紳提供。她說，要建立過渡性房屋的地方要有一定基建，不可能要市民在「山旮旯」居住，又指在過去數年來，政府每次推出私人土地的政策時，地產商都會正面積極回應。

另外，為輪候公屋超過3年的一般申請住戶提供現金津貼試行計劃的開支，她表示將來不排除由房委會支付：

今日現金津貼的錢是政府出，為何不是房委出呢？因為你建得慢你出錢，希望令它有動力建快點，建快得一個月得一個月，兩個月得兩個月，否則它給錢，建立更實在的問責精神，都是提升管治重要一環。

她又說，將會與運輸及房屋局長檢視壓縮建屋時間，並希望房委會建立更實在的問責精神，達成三年上樓的目標。

林鄭月娥任內最後一份《施政報告》　一文看清民生政策重點。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩

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