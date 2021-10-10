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【新冠肺炎】李家超稱創造「通關」有利條件　爭取盡快與內地舉行第二次會議商討通關

社會 12:33 2021/10/10

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政務司司長李家超指，爭取盡快與內地舉行第二次會議商討通關。（資料圖片）

政務司司長李家超早前率領一眾高官和專家，上月底到深圳與內地高官和專家開會。他今日（10日）於網誌表示，《施政報告》明確說明政府正積極推進通關工作，他已要求各部門全面檢視現時工作，創造通關有利條件，爭取盡快與內地相關單位舉行第二次對接會議。

李家超今日發表網誌，指上月率團與內地當局及專家舉行會議，雙方交換逐步有序恢復通關涉及事宜的意見，以及研究通關後可能產生的風險。相關局長將全力跟進，包括創新及科技局會制定健康碼、食物及衞生局會牽頭再強化檢測、個案追蹤、防範社區傳播等措施。他已要求各部門全面檢視現時工作，創造「通關」有利條件，爭取盡快與內地相關單位舉行第二次對接會議。

另外，他提到行政長官於上周三發表任內第五份《施政報告》，連同《附篇》合共提出約310項新措施，勾劃出香港未來的發展藍圖，設計發展新格局，提升優勢，重視處理社會關注的事情，迎來良政善治的新篇章。他會全力支持行政長官施政，積極統籌跨局和跨部門不同領域工作，推展和落實各項舉措。

至於《施政報告》以「一國兩制」行穩致遠作為開篇，闡述「一國兩制」，維護國家安全及特區憲制秩序的重要性，包括落實《基本法》第二十三條的本地立法、訂立香港網絡安全法例和打擊在社交媒體散播假新聞和仇恨言論等。他會要求相關政策局定期匯報工作，領導基本法推廣督導委員會加強《憲法》、《基本法》及國家安全教育，推展落實公職人員的宣誓要求。

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責任編輯：郭詩詩

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