【狠父殺兒】穿胸圍吃排泄物照片被發現　狠父惱羞成怒殺13歲仔棄屍荒野

▲ 狠父因被兒子發現不堪照片，竟把兒子殺害。

因為被兒子發現不堪照片，竟狠心把孩子殺害。美國科羅拉多州一名60歲男子，9年前把年僅13歲的兒子殺害後棄屍野外，只因當時兒子發現他穿著女性內衣及吃尿片上排泄物的照片，惱羞成怒而痛下殺手。案件近日審結，男子謀殺及虐待兒童致死罪成，被判處最高的48年徒刑。

據外媒報道，案發於2012年，由於父母離異，當年13歲的迪倫（Dylan）由媽媽撫養，但法院規定迪倫須在11月感恩節探望父親馬克（Mark Redwine）。根據迪倫友人指，迪倫在事發前就發現父親的「奇怪照片」，因此曾表示不想與父親見面，不過礙於法院規定，他還是前往探望父親。不料，迪倫在當年11月19日就傳出失蹤消息。

當時馬克告知調查人員，他獨留迪倫在家，回來時兒子就不見了，只見桌上有一碗吃剩的麥片，電視是兒童頻道。馬克的辯護律師猜測，狄倫是遭到陌生人綁架，或是自己在外散步時不慎被野生動物攻擊。由於當時未能找到迪倫的遺體，案件因而膠著。

▲ 近日審判中，馬克被判囚48年。（影片截圖）

發現父親戀物癖照片

迪倫的父母在2013年曾就他失蹤一事上美國知名電視節目「菲爾醫生」，並各執一詞。其後，迪倫的身體殘骸以及頭骨分別在2013年和2015年於郊外被發現。馬克最終在2017年7月，才正式被起訴及逮捕。

控方指，迪倫因發現父親穿女性內衣並吃尿片上的糞便等戀物癖照片，父親惱羞成怒，狠下毒手。法醫亦供詞指，迪倫的頭骨左眼上方骨折，兩個痕跡可能是被刀或鋒利的工具造成，調查人員亦在馬克的客廳發現迪倫的血跡。

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最終，現年60歲的馬克，在今年10月8日因二級謀殺罪及虐待兒童致死等罪名，被判處最高48年徒刑。不過，馬克自始至終否認控罪，認為這是誤判，表示會上訴，

這是虛假定罪、虛假審判......我也失去了一個我愛的孩子。我將為真正的正義而戰，不是為我自己，而是為迪倫。

法官指，馬克將兒子棄屍野外，是為了防止被識別。這些行為剝奪了迪倫成長為男人和組建家庭的機會。法官又指，被告對自己的所作所為幾乎悔意。

作為父親，你有義務保護你的兒子，讓他免受傷害。

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責任編輯：王明芳