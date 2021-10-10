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【旅發局】兩地藝術家結合剪紙及攝影粉飾維港　金像獎銅像化身灌籃高手

社會 12:45 2021/10/10

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

兩地藝術家結合剪紙及攝影粉飾維港，金像獎銅像化身灌籃高手。（旅發局提供）

為疫情消退，令世界各地旅客盡早訪港，旅發局再次推出以本地特色宣傳香港。該局早前邀請Hong Kong Super Fans之一﹑英國剪紙達人兼攝影師Rich McCor（又名Paperboyo），與香港本地攝影師Timmy Lo合作，透過剪紙融合維港景色的照片，創作出新穎獨特的藝術作品。
 
整個合作先由身處香港的Timmy拍下照片，再交予在英國的Paperboyo將黑色色紙剪出的籃球框架，放在國際金融中心上，一幅「金像獎女神在維港海旁入樽」的有趣相片，隨即誕生。

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兩位藝術家更創作出，以指揮家的剪紙圖案，搭配港島建築群上的燈光效果，再由旅發局邀請香港管弦樂團配上交響曲，令維港頓時變成交響樂表演場地。
 
攝影師Rich McCor 及Timmy Lo皆是網絡紅人，前者喜歡用有趣的剪紙結合著名地標或特色建築，為其作品增添新穎感，他在Instagram上更擁有超過51萬粉絲。而Timmy Lo則擅長運用色彩及不同角度捕捉香港每一個角落。

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記者：陳麗娜

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