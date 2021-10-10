【新冠肺炎】林鄭月娥指本地確診個案無阻商討通關　高風險人士或需加密檢測

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

本港近日出現一宗源明不明個案，令人擔心「通關」一事或會因而再延遲。行政長官林鄭月娥表示，新確診個案無阻商討通關，認為高風險人士需要加密檢測。

特首林鄭月娥發布任內最後一份《施政報告》，指爭取與內地通關是頭等大事。她今早（10日）於電視節目中提到，本港已向中央提交個案情況，接獲意見指高風險人員應加密檢測，避免疫情流入社區，港府將安排機場貨運員工等高風險人士，縮短7日一檢的安排，並會考慮是否需要另外安排地點進行加密檢測，強調本港再次出現本地個案，並無影響與內地商討通關步伐。

林鄭月娥又表示，由於兩地的制度不同，故本港難以百分百做到內地防疫要求，例如內地若有確診個案時會有「小區封閉」，有關做法本港難以做好，惟港府會解釋有何方法可達至類似效果，令本港可以成功堅守一段時間本地「零確診」。

至於「健康碼」方面，她表示，健康碼只會適用於通關免檢疫通關人士使用，需要自行申報所需的行蹤、住址等個人資料。她又說香港無機制自動追蹤市民行蹤，而且相信市民未必接受全民使用健康碼。

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責任編輯：郭詩詩