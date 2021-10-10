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【賤價親情】500萬身家分5子女後慘成「人球」　79歲輪椅老婦被棄公園曝曬

親子 14:25 2021/10/10

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台灣一名年邁母親慘遭子女拋棄。

養兒未必能防老，台灣傳媒人許聖梅日前在節目上分享，一名79歲老婦將2000萬台幣（約550萬港元）身家分給5名子女後，慘遭拋棄於公園。由於她行動不便需坐輪椅，難以自行去廁所，隨後更便溺在褲子上。老婦堅信子女不會丟下她，被鄰居發現時不斷碎念「不要誤會我兒子，他會帶我回去……」，場面令人心酸。

分身家後慘成「人球」

許聖梅日前在節目《震震有詞》中分享，該名老婦獨自在公園裏曝曬一整天，更便溺在褲子上，引起里長注意，詢問情況後代為報警。據悉老婦育有5名子女，全都已成家立室，早前她應子女要求平分550萬家產，子女拿到錢後卻不願照顧媽媽，將她送到老人院，從此不聞不問。

5名子女原本談好輪流支付安老院費用，及後卻「反口」，其中一人突然不再支付費用，其他人亦拒絕繳費。積欠10個月住宿費後，安老院聯絡老婦的長子，安排送她回家。惟所有子女均不願收留媽媽，老婦慘成「人球」，最後長子勉為其難與她同住。

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第二次被家人拋棄

數天後長子推媽媽到公園後離去，離開前更向媽媽表示自己去找工作，晚上回來後接她回家，令老婦信以為真。老婦在烈日下曝曬呆等，被里長發現時更不斷碎念「我兒子會帶我回家，他不可能丟下我，不會誤會他」。然而當社福機構人員翻查紀錄，卻發現老婦已是第二次被家人拋棄，令人心酸。

事件傳出後引來網民討論，不少網民認為老婦很可憐：

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責任編輯︰王明芳

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