【明星扮靚】麥大力少年時原來是肥仔　分享成功減肥操肌關鍵

▲ 麥大力分享減肥操肌心得。

去年參加《衝上雲霄大選》奪冠入行的前國泰港龍機長麥大力（Derek），除了高英俊外，更有爆肌好身材，不過原來麥大力本身是肥仔一名，現時他擁有的好身段，是靠後天努力的血汗成果。

麥大力在個人社交平台上載他少年時的照片，相中所見他臉圓碌碌肥嘟嘟，同時又上載現時一身靚身段的赤膊騷肌照，可說是肥仔都是潛力股的又一例証。

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減肥不能心急

他同時寫下減肥操肌的心路歷程，表示從小已知道自己肥胖，於是減過，可是每次修身都維持幾個星期後便放棄，故態復萌。

不過後來他終於醒悟，減肥過程不是要即時成果，而是一個承諾，所以不要在乎進度有多慢，只要不要停下來一直堅持，就可以逐步邁向目標。

他同時勉勵大家指，只要堅持4個星期，自己會感受到修身成果；到8個個星期，身邊朋友也會看出成果。

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女友簡淑兒同樣好動

從麥大力的社交平台可以發現，他不時去健身室操肌外，還有打拳、潛水等，十分好動。

其實他的女友簡淑兒也是活力十足，非常喜歡健身及行山等，並操出一身肌肉，好曾接受TOPick訪問分享如何可以恆地做運動，不會半途而廢：「要將之變成生活習慣，那就不會覺得辛苦。」。

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