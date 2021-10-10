【母子戀】擁3套物業嫁細26年窮小子　56歲婦主動做試管嬰兒求生子

▲ 相差26 年的母子戀。

愛情不受年齡限制，不論什麼年齡都擁有愛的權利。內地有一名30歲魏姓男子與一名大26歲的婦人擦出愛火花，二人更於近日登記結婚，56歲妻子為了生孩子，更走到當地做試管嬰兒的醫院，引起網友熱議。

據《新浪網》報導，河南信陽一名姓魏的男子，他的家庭條件並不好，父母在農村靠種地為生，自己其中一隻手是殘疾，青年時當保安時也只是後備，不過，他早前決定當一名旅遊博主，獨自一人到成都打拼事業，最初他上傳的影片賺不到錢，沒想到在成都認識了56歲的英子後，他的收入及人氣慢慢變多。

英子不但有3套物業，還有一個跟魏男差不多年紀的女兒，她一開始只把魏男為朋友，覺得對方賺錢不容易，並本著一顆善良的心去幫他拍影片，覺得自己能幫多點就幫多點。不過二人之後便日久生情，單身多年的魏男更多次向英子表白，最後英子更願意嫁這名細她26歲的小子。

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一開始網友以為二人都是藉著影片的名義博取關注，不過網友漸漸發現他們的親密程度並非做戲，近日二人更曬出了登記結婚的相片。

對於有關事件，魏男在短片中指他與小英的結合，他的父親從不反對，而且是支持，由於魏男家已經是3代單傳，因此他的親戚都希望魏男能有小孩就更完美。小英考慮到這一點後，又知道現時的醫療水平很發達，就想做試管嬰兒給丈夫生孩子，更到北京找了一家醫院。

網民看到有關報道後意見兩極，有些人並不看好，「接受不了，相差的年齡太多了，他父母也就60歲左右，自己老婆跟爸媽年紀差不多。」不過也有網友認為，真愛無敵，「沒什麼不好，他們開心就可以了」、「估計就是為了拍影片，就算真結婚也是他們的決定，結婚自由」。

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責任編輯：王明芳