【串謀詐騙】警方搗破借貸詐騙集團拘32人　逾500人受騙失逾5200萬元

▲ 警方檢獲多部電腦、多部手提電話及多張電話卡。（警方fb案情簡報會截圖）

警方瓦解一個借貸詐騙集團，搗破3間分別位於紅磡、荃灣和長沙灣的電話騙案中心，拘捕32人，檢獲多部電腦、多部手提電話及多張電話卡，至少500人受騙。

警方指，在2020年至2021年9月期間接獲多名市民報案，指有人聲稱可以為他們安排申請貸款，惟申請貸款後被騙去款項。調查後鎖定目標，於10月7至8日拘捕29名本地男子及3名本地女子，年齡介乎18至55歲，涉嫌串謀詐騙及串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」），現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。

初步調查顯示，該詐騙集團開設虛假金融網站，並以隨機方式致電受害人，向受害人聲稱可以提供低息貸款，其後要求受害人支付保證金，以提高受害人的信貸評級。惟受害人支付保證金後沒有收到貸款，亦與該集團失去聯絡，涉案金額約共5,200萬元。



另外，該集團亦聲稱可代辦申請政府的「百分百擔保個人特惠貸款」，他們利用受害人的個人資料製造虛假紀錄，再向銀行申請該特惠貸款。申請獲批後，貸款會被存入受害人在虛假金融網站開設的戶口，該集團隨即將款項轉至由其操縱的傀儡戶口。調查顯示至少35宗申請獲批，涉款約280萬元。



警方表示，上述案件涉及至少500名受害人，年齡介乎20至81歲，涉案總損失約5,500萬元。



警方強調，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，亦呼籲市民考慮申請貸款時，應選擇信譽良好的公司，同時必須留意合約條款及服務費金額，以免招至金錢損失。

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐