【傑出學者】港大教授顏慶雲獲選為英國皇家工程學院外籍院士　為今年唯一亞洲外籍院士

▲ 顏慶雲獲英國皇家工程學院選為外籍院士。（港大提供）

香港大學工程學院機械工程系物料科學及工程講座教授顏慶雲，獲英國皇家工程學院選為外籍院士，是今年唯一獲此頭銜的亞洲外籍院士。

港大表示，顏慶雲是材料強度微觀結構基礎方面的國際領導權威，尤其是在微尺寸材料方面，於小材料隨機變形方面的工作在域内亦享負盛名。今次因其「在被廣泛應用的新型材料的表徵、開發和應用上，有傑出和持續的貢獻」而當選。

港大續指，顏慶雲為香港工程科學院院士，並擔任其名譽秘書和理事會成員，他曾獲英國IMMM學會（材料、礦物和採礦研究所）的 Rosenhain 獎、英國伯明翰大學理學博士（DSc）、香港裘槎基金會優秀科研者獎，以及光華工程科技獎。顏慶雲現時擔任工程塑性領域頂級期刊International Journal of Plasticity的副主編，是本港水務署的專家顧問，他曾任港大署理副校長（研究）、機械工程系系主任及工程學院副院長。

港大表示，自 1987 年以來，電機電子工程系和土木工程系共有四名成員獲選為英國皇家工程學院院士。港大校長張翔向顏慶雲表示祝賀。

皇家工程院是英國的國家工程學院，成員都為傑出工程師，致力促進工程領域的卓越成就。今年共有69位工程及科技領域的領導人物，包括60位院士、4位外籍院士及5位榮譽院士膺該學院的院士榮銜。

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責任編輯：黃悅晴