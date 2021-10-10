【娛圈秘聞】顏國樑揭開TVB原因　人事複雜甘草不被尊重：令人好心淡

▲ 顏國樑憶離開TVB原因。

曾在TVB參演多套經典長劇比如《香港81至86》系列、《季節》、《真情》、《皆大歡喜》等的綠葉王顏國樑，在2008年離開TVB，轉行教太極並已移居內地生活。

他近日任好友鄧英文的網上節目《老友鬼鬼》的嘉賓，在最新一集，顏國樑自揭當日離開大台的原因。

現年68歲的顏國樑回憶稱，在2008年，當時已練太極一段長時間的他，因為報名讀裁判班，每周其實只上一堂、每堂幾小時，所佔時間不算很多，所以預先向監製助理報告，以便發拍攝通告時可以配合。

顏國樑稱：「事隔個多月後，有監製打電話來問：『外面說，你合約一滿便立即走人，如果有拍剩的東西，你便不拍。』因為我當時還有兩個多月便完約，可是我根本只是度期（去上堂），沒有說過（不續約）。」

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對大台人事心灰意冷

當時顏國樑聽到此事感十分奇怪，後來才知外間已謠傳他要離開：「過幾天藝員調配組打來，這個我就真的起火，真的不開心，對方說：『顏國樑你仲有手尾未完，好嚟好去呀，唔好合約一完就走咗去。』」

不過鄧英文也有問，其實為何當時顏國樑不向上級解說是一場誤會？顏國樑無奈說：「其實當時我只剩一場戲未拍，這時我還有個多月滿約，但等了兩星期都未畀通告。我回應對方：『現在情況係我響度等，但係你冇畀通告我去做嘢。』結果過兩天就有通告。」

他表示經過此事後，感到對TVB人事心灰意冷，感慨說：「如果我仲想撈，就上去（高層）敲門（求情）。可是一諗，有些人咁憎人富貴嫌人貧，平時我返工都唔係點講嘢。處地不留人，自有留人處，咁就算，我出去闖。」

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轉行享受生活

顏國樑稱約滿交還工作證等物件離開TVB後，只隔一天大台有人打電話找他，稱有合適角色安排，可是顏國樑拒絕對方：「無癮，雖然唔知邊個背後插你一刀，但（回去）實唔覺意見到佢，仲同佢打招呼，佢可能心裡暗笑，覺得冇意思。」

而且他表示，上級亦從沒有人直接找他了解事件真相，令他感到十分心淡。

於是顏國樑轉行教太極，同時開賣寵物用品店。現在與太太移居到內地生活，閒時按摩、品茶，而且不用接拍攝通告可以隨時想何時睡覺便睡覺、何時起床便起床，生活十分寫意。

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