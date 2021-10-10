【一國兩制】林鄭月娥否認中聯辦變第二支管治團隊

▲ 王松苗與果品商戶交流。（中聯辦網站圖片）

中聯辦領導班子國慶前後頻頻落區，探基層訪商戶，特首林鄭月娥月娥說，不覺得中聯辦變成第二支管治團隊。

林鄭月娥今出席電視節目時稱，中聯辦作為中央駐港機構，關心一下香港市民，了解社會情況，是很自然的事，有助更準確向中央反映特區情況。

被問到日後市民遇到問題，直接向中聯辦反映是否更有效時，林鄭說，「最終制訂政策、紓解民困的，都是特區政府。」強調人人都可向港府提交意見，包括中聯辦、不同的社團、1,500人選委會。」

近日中聯辦除了探訪籠屋、劏房戶，亦走訪不同界別，部分港府官員亦有同行。中聯辦秘書長王松苗等人，更分組先後到西環副食品批發市場、北河街街市、海味街等等商舖，了解貨品價格、進貨渠道、銷售情況以及疫情影響。有蔬菜批發商會表示希望內地海關抽檢能快些或早些做，避免司機徹夜等候時，王松苗表示，會盡快找渠道進行反映。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君