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【一國兩制】林鄭月娥否認中聯辦變第二支管治團隊

政治 16:04 2021/10/10

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王松苗與果品商戶交流。（中聯辦網站圖片）

中聯辦領導班子國慶前後頻頻落區，探基層訪商戶，特首林鄭月娥月娥說，不覺得中聯辦變成第二支管治團隊。

林鄭月娥今出席電視節目時稱，中聯辦作為中央駐港機構，關心一下香港市民，了解社會情況，是很自然的事，有助更準確向中央反映特區情況。

被問到日後市民遇到問題，直接向中聯辦反映是否更有效時，林鄭說，「最終制訂政策、紓解民困的，都是特區政府。」強調人人都可向港府提交意見，包括中聯辦、不同的社團、1,500人選委會。」

近日中聯辦除了探訪籠屋、劏房戶，亦走訪不同界別，部分港府官員亦有同行。中聯辦秘書長王松苗等人，更分組先後到西環副食品批發市場、北河街街市、海味街等等商舖，了解貨品價格、進貨渠道、銷售情況以及疫情影響。有蔬菜批發商會表示希望內地海關抽檢能快些或早些做，避免司機徹夜等候時，王松苗表示，會盡快找渠道進行反映。

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責任編輯：林曉君

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