【無牌酒吧】警方觀塘搗破懷疑無牌酒吧拘19人　其中2人為休班警交重案組跟進

▲ 警方搜查觀塘工廈搗破無牌酒吧拘19人。（警方提供）

警方今日(10日)凌晨在觀塘搗破懷疑無牌酒吧，拘捕19人，檢獲39罐啤酒及62支烈酒，總值約5萬元。警方之後揭發其中2名被捕男子為休班警務人員，案件交由觀塘警區重案組跟進。

警方指，被捕的2名休班警同為25歲，2人涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒，及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），強調非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

觀塘警區雜項調查隊聯同特別職務隊及特遣隊人員凌晨約3時46分展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查興業街16-18號多間派對房間及樓上酒吧，拘捕單位內15名本地男子及4名本地女子，年齡介乎21至26歲，涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒，正被扣留調查。所有被捕男女同時亦涉嫌違反第599G章而被票控。

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責任編輯：余思嵐