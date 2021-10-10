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【聲夢傳奇】炎明熹踏足加密數碼藝術市場　《真話的清高》MV製作特輯化為NFT籌款

娛樂 16:10 2021/10/10

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《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹首支個人單曲《真話的清高》。

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）昨晚（10月9日）出席《善心滿載仁愛堂》籌款晚會，除獻唱《真話的清高》外，更即場宣布為其MV製作特輯化為非同質化代幣（NFT），為仁愛堂籌款。

星夢娛樂集團行政總裁何麗全表示，星夢娛樂首次跨界踏足加密數碼藝術市場，為Gigi推出個人首項NFT作品：「相信非同質化代幣市場和Gigi同樣有一定的發展潛力，所以公司選擇以這個方式去記錄這個重要時刻。」

Gigi於9月20日推出《真話的清高》，實踐夢想正式出道，Gigi在影片中剖白首次推出個人單曲及拍攝音樂影片的內心感受。

一直喜歡設計及畫畫的Gigi表示很高興可將MV製作特輯化為NFT，更即場決定，拍賣收益扣除行政費，將全部捐出作慈善用途，她希望能夠將愛心傳遞給有需要的人，可以「施比受更有福。」

年僅16歲的炎明熹在過去一年，從學生搖身一變成為傳奇新星，《真話的清高》推出後迅即登上付費下載流行榜冠軍，而MV亦連續佔據YouTube熱門音樂頭三甲位置，卡拉ok熱唱榜第一位。Gigi稱：「謝謝大家的支持，會繼續努力做好自己。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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