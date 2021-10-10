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【施政報告2021】陳茂波稱香港將呈啞鈴式發展　冀房屋政策3至5年內起成效

政治 16:22 2021/10/10

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陳茂波指，新的經濟引擎是創新科技，重點布置在北部都會區。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波在網誌中指，施政報告提出的北部都會區，是以「南金融、北創科」的「雙重心布局」，將更有效配置珍貴的土地和人才資源。

他續指，南端的「維港都會區」，將繼續為金融和商業服務業提供發展空間，「北部都會區」會秉持「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的概念來建設，提供優質的工作、學習和生活環境，以及便捷的康樂和郊遊空間。

他又形容，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」的發展，盛載著兩大經濟引擎，透過更合理的整體空間規劃布局，加上交通基建先行的發展理念，將有助釋放更多可發展土地及提升其地積比率，以應對市民的住屋需要和改善居住質素。

陳茂波指出，土地房屋是香港社會最尖銳的矛盾，特區政府必須全力以赴、全速去做，力求在三至五年漸見成效，讓市民能看得見轉變、感受得到改善，從而建立起信心。

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責任編輯：陳宛彤

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