【施政報告2021】自言換人最多　林鄭月娥：不適當就應該換

▲ 港府正檢視高層公務員選拔聘任機制。（資料圖片）

特首林鄭月娥形容，自己是換人最多的特首，形容有人不適合做政治，「不適當的人就應該換。」她又稱，日後若干首長級公務員職位，會公開招聘，例如公務員學院院長，將由行政會議成員、社會知名人士組成遴選委員會。不過，林鄭強調，絕大部分崗位仍會從公務員團隊中挑選。

施政報告提及會按「有能者居之」原則，檢視常務秘書及部門首長等高層公務員的選拔聘任機制。林鄭月娥今在電視節目上指，現時18萬公務員非常幹練、盡忠職守，惟現時面對眾多新挑戰，政府需在領導位置有所調整，希望他們有「破舊立新的想法、有突破思維」。

被問到過往有官員表現受到質疑，不僅毋需下台，反可升官，是否代表問責制失效。林鄭反笑問，「你沒留意到，我是換人換得最多的特首嗎？」她續指，無意批評已離任官員，但直言，「有的人不適合做政治，政治問責官員要有政治眼光、大局觀，不適當的人就應該換。」

施政報告提到，要求公務員事務局局長按「能者居之」原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制，務求把最有遠見和能力的官員放在最適合的位置。

施政報告發布當日，公務員事務局局長聶德權已即刻和四個公務評議會代表，及四個主要公務員團體代表會面，講解施政報告，並解答他們的關注。他強調，公務員隊伍的聘任及管理，都應與時俱進、用人唯才、能者居之，才能達至良政善治。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君