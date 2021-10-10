【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉

▲ 商台DJ在8號風球下截的士上班，遭額外收取20元車資。

打風搭的士往往會被徵收附加費，昨日（9日）八號風球長掛，商台節目主持「歪歪」在Facebook專頁發文，指昨午好不容易成功截的士，聽見司機說「廿蚊啦」便滿心歡喜上車，以為對方只收廿蚊車資。他付錢時卻發現司機所指的是附加費，形容自己「太天真」，引來網民熱議。

以為遇良心司機

歪歪在文中表示，昨午在風雨中截的士上班，司機原本打算拒載，但見他全身濕透，便說「廿蚊啦！上車！」。歪歪聽後誤以為司機象徵式收取20元車費，十分感動，付錢時才驚覺對方指車資以外的「附加費」。

事後歪歪形容自己太天真，幻想遇到良心司機，不過仍感謝對方在颱風下接載乘客。為了方便報銷交通費，歪歪欲取回收據。司機印出收據後，卻撕走印有車牌號碼的角落，並指「我濫收車資犯法㗎！」。歪歪聽後哭笑不得：

你原來知道的？咁樣鞭撻自己都有？

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網民：加廿蚊已經好有良心

帖文引來大批網民討論，有人認為颱風下的士司機多收20元已是「良心價」，「講真8號波開工先唔講犯唔犯法，真係搵命搏㗎，人哋8號波開工有津貼，的士無㗎大佬……」、「一個好老實嘅司機」、「佢加廿蚊都情有可原」、「有車接已偷笑」。

有網民則認為歪歪應該抄下的士司機車牌，「佢明知自己犯法，咁都唔懲戒佢，對唔住以後其他乘客啊！」、「點解大家講到犯法好正常咁，濫收車資就係濫收車資」、「咁多人認同濫收車資？真好嘢」。

據運輸署網頁資料顯示，的士收費是根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(香港法例第374D章)第47及48條所指明的收費率計算。每輛的士均裝有計程錶(即「咪錶」)，按的士被租用時所行駛的車程及等候時間計算車費。乘客須依法按照咪錶所顯示的金額繳付的士車費，並按情況另付規定的附加費用。運輸署以往公布颱風期間的交通安排時，均有提醒的士司機不得在颱風襲港期間收取乘客額外車資。

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責任編輯︰王明芳