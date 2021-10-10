【保護兒童】今年首8月虐待兒童個案增近7成　蕭澤頤稱情況令人關注

▲ 蕭澤頤致辭時指，社會有責任為兒童提供安全健康的成長環境，單靠警方保護兒童並不足夠。（梁偉榮攝）

警方指，2021年上半年的虐待兒童案件數目較去年同期大幅上升近7成，情況令人關注。警務處即日起至11月於全港開展「童行·同心 Let's T.A.L.K.」保護兒童計劃，希望藉此提升社會保護兒童的意識，以及關顧兒童照顧者的精神健康，共建和諧家庭。

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警務處今日（10日）下午於警察體育遊樂會舉行活動開幕禮，警務處處長蕭澤頤致辭時指，社會有責任為兒童提供安全健康的成長環境，單靠警方保護兒童並不足夠，因此社會各界要群策群力，警方希望透過舉辦活動提升市民保護兒童意識，同時政府正計劃就強制舉報虐兒個案機制立法，共同為兒童福祉着想。

刑事支援科警司胡妙儀指，警方今年首8月共錄得780 宗虐兒案，比去年同期的459宗，上升321宗，增幅近7成。其中侵害兒童性罪行達377宗，比去年同期上升154宗。當中非禮案錄得最多和升幅最高，佔231宗達6成，較去同期上升94.1%。而侵害兒童人身罪行佔403 宗，同樣比去年同期上升7成，7成半施虐者為父母。

警務處將舉辦一系列的活動，包括「開合跳挑戰短片比賽」及「親子填色及口號創作比賽」等，亦會推出「一站式網絡應用程式」，向大眾提供有關保護兒童的資訊，並舉行一場「保護兒童研討會」,邀請教育工作者、兒科醫生、心理學家及家長等，就預防虐待兒童工作交流意見。

▲ 刑事支援科警司胡妙儀。（梁偉榮攝）

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記者：蘇文軒