  • 27°C
香港時間 : 20211010日 (週日) 17:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保護兒童】今年首8月虐待兒童個案增近7成　蕭澤頤稱情況令人關注

社會 16:49 2021/10/10

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

蕭澤頤致辭時指，社會有責任為兒童提供安全健康的成長環境，單靠警方保護兒童並不足夠。（梁偉榮攝）

警方指，2021年上半年的虐待兒童案件數目較去年同期大幅上升近7成，情況令人關注。警務處即日起至11月於全港開展「童行·同心 Let's T.A.L.K.」保護兒童計劃，希望藉此提升社會保護兒童的意識，以及關顧兒童照顧者的精神健康，共建和諧家庭。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

警務處今日（10日）下午於警察體育遊樂會舉行活動開幕禮，警務處處長蕭澤頤致辭時指，社會有責任為兒童提供安全健康的成長環境，單靠警方保護兒童並不足夠，因此社會各界要群策群力，警方希望透過舉辦活動提升市民保護兒童意識，同時政府正計劃就強制舉報虐兒個案機制立法，共同為兒童福祉着想。

刑事支援科警司胡妙儀指，警方今年首8月共錄得780 宗虐兒案，比去年同期的459宗，上升321宗，增幅近7成。其中侵害兒童性罪行達377宗，比去年同期上升154宗。當中非禮案錄得最多和升幅最高，佔231宗達6成，較去同期上升94.1%。而侵害兒童人身罪行佔403 宗，同樣比去年同期上升7成，7成半施虐者為父母。

警務處將舉辦一系列的活動，包括「開合跳挑戰短片比賽」及「親子填色及口號創作比賽」等，亦會推出「一站式網絡應用程式」，向大眾提供有關保護兒童的資訊，並舉行一場「保護兒童研討會」,邀請教育工作者、兒科醫生、心理學家及家長等，就預防虐待兒童工作交流意見。

刑事支援科警司胡妙儀。（梁偉榮攝）

家庭台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】香港今無新個案　54歲女機組澳洲確診東涌海堤灣畔2座須強檢
今日 14:18
【新冠肺炎】香港今無新個案　54歲女機組澳洲確診東涌海堤灣畔2座須強檢
【傑出學者】港大教授顏慶雲獲選為英國皇家工程學院外籍院士　為今年唯一亞洲外籍院士
今日 15:26
【傑出學者】港大教授顏慶雲獲選為英國皇家工程學院外籍院士　為今年唯一亞洲外籍院士
【無牌樓上吧】警觀塘搗破懷疑無牌酒吧拘19人　檢39罐啤酒及62烈酒涉額5萬元
今日 16:08
【無牌樓上吧】警觀塘搗破懷疑無牌酒吧拘19人　檢39罐啤酒及62烈酒涉額5萬元

你可能感興趣

【新冠肺炎】香港今無新個案　54歲女機組澳洲確診東涌海堤灣畔2座須強檢
今日 14:18
【新冠肺炎】香港今無新個案　54歲女機組澳洲確診東涌海堤灣畔2座須強檢
【傑出學者】港大教授顏慶雲獲選為英國皇家工程學院外籍院士　為今年唯一亞洲外籍院士
今日 15:26
【傑出學者】港大教授顏慶雲獲選為英國皇家工程學院外籍院士　為今年唯一亞洲外籍院士
【無牌樓上吧】警觀塘搗破懷疑無牌酒吧拘19人　檢39罐啤酒及62烈酒涉額5萬元
今日 16:08
【無牌樓上吧】警觀塘搗破懷疑無牌酒吧拘19人　檢39罐啤酒及62烈酒涉額5萬元
蕭澤頤 罪行 虐待 虐兒 香港 警務處

最高瀏覽

【東張西望】6歲女童因醫療事故慘變植物人　父母心痛淚崩：她現在生不如死
15:36 2021/10/09
【東張西望】6歲女童因醫療事故慘變植物人　父母心痛淚崩：她現在生不如死
【頑皮惹禍】4歲兒子玩單車密碼鎖 套住媽媽頸亂改密碼無法取下
17:33 2021/10/09
【頑皮惹禍】4歲兒子玩單車密碼鎖 套住媽媽頸亂改密碼無法取下
【預測打風】熱帶氣旋圓規未來兩三日逐步發展　料下周中期最接近本港
10:16 2021/10/09
【預測打風】熱帶氣旋圓規未來兩三日逐步發展　料下周中期最接近本港