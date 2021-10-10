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【青年心城】嘉欣學生Look好清純勁Pure　林正峰連環爆貼地金句　

娛樂 17:18 2021/10/10

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

林正峰及游嘉欣在《青年心城之撐起青春》首次升呢做男一女一。

今晚（10月10日）播出的新劇《青年心城之撐起青春》，由憑《香港愛情故事》上位的TVB新一代監製林肯製作，並由《香港愛情故事》已起用的林正峰及游嘉欣在《青年心城之撐起青春》繼續合作，也是二人首次當男一女一。

游嘉欣在《青年心城》飾演阿欣性格十分積極，她相信「吸引力法則」，遇上真愛會勇往直前。至於林正峰飾演與阿欣性格南轅北轍的男主角阿峰。

現年27歲的林正峰及21歲的游嘉欣，在劇中要以中學生造型示人，仍然沒有違和感，並有甜蜜互動上。當中游嘉欣青春氣息逼人，加上笑容甜美，網民之前看劇照已指：「鄰家少女的味道」、「呢個青春個樣又天然，搵吓新人好呀」。

其實TVB一直被詬病劇集主角平均40歲甚至以上，常被戲稱是「老人台」。今次總算用新面孔拍青春劇，內容亦如《香港愛情故事》般較貼地。

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內容貼近年青人

除大膽起用新一代演員，監製林肯及編審尚萬強在劇中亦加入年青人貼身元素，包括Opening的「還你10年自由身」、「一畢業就等於失業」、「忠於自己」、「明明係Player　點解要降呢做NPC」等Hashtag。

以及因被社會磨平稜角、生活變得日日「只求過Min（最低收入）」的阿峰的對白：「只要唔結婚、唔買樓、唔買車、唔生仔、唔消費、唔社交，就自然冇咁多問題」、「就算你砌到個時間表爆晒，先賺得嗰雞碎咁多，肥上面班人，值咩？」、「住私樓住到劏房咁折墮，為乜？」

《青年心城》貼地金句節錄：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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