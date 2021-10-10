【施政報告2021】林鄭月娥指房委會如建屋過慢　應代支輪候公屋現金津貼

▲ 林鄭月娥指房委會如建屋過慢，應代支輪候公屋現金津貼。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥上周三（6日）公布任期內最後一份施政報告，當中以土地房屋為重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地。她表示，為輪候公屋超過3年的一般申請住戶提供現金津貼試行計劃的開支，她表示將來不排除由房委會支付。

她今日（10日）出席電視節目《講清講楚》稱，短期會從加快建屋流程入手，她稱用「組裝合成」建築方法，最快完成建屋，特別是公營房屋，但房委會很少採用，暫時只在三、四幢樓中使用，正構思若房委會建屋慢，要代政府向輪候公屋的市民付現金津貼：

我有得意想法，今日現金津貼的錢是政府出，為何不是房委出呢？因為你建得慢你出錢，希望令它有動力建快點，建快得一個月得一個月、兩個月得兩個月，否則它給錢，建立更實在的問責精神，都是提升管治重要一環。

林鄭月娥補充，施政報告強調管治和負責任，而建屋和3年上樓正正是房委會的責任，她認為未來若由房委會支付租金津貼的金額，相信房委會有更大動力建屋，以盡快達致3年上樓。她又說，將會與運輸及房屋局長檢視壓縮建屋時間，並希望房委會建立更實在的問責精神，達成三年上樓的目標。

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記者：陳麗娜