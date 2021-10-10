【獅子山風球】創最遠8號風球及10月單日雨量最高兩紀錄　另一風暴圓規周二、三逼近本港

▲ 熱帶氣旋「獅子山」來襲，其強度令人始料未及，更破了兩項紀錄，包括刷新最遠8號風球紀錄，及打破10月份單日雨量最高記錄。(經濟日報資料圖片)

熱帶氣旋「獅子山」來襲，先後為本地帶來黑雨及懸掛長達22小時的8號風球，其強度令人始料未及，更破了兩項紀錄，包括刷新最遠8號風球紀錄，及打破10月份單日雨量最高記錄；另外，一風未完一風又起，天文台預測，熱帶氣旋「圓規」本周中期橫過南海北部，與「獅子山」同樣與東北季候風產生共同影響，令廣東沿岸風勢再度增強。

按天文台目前預測路徑，「圓規」周三（13日）將以強烈熱帶風暴的強度，在本港400公里範圍掠過，部份離岸及高地風速達烈風程度（8級），即達8號風球的風力。天文台料當日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

「獅子山」周六清晨時在海南島琼海市登陸後逐漸遠離本港，但在東北季候風共同影響下，本港風力反而有增無減。天文台突在凌晨4時許預警，不遲於清晨6時40分發出8號風球。到發出時，其時「獅子山」與港距離560公里，打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡襲港，在本港440公里範圍掠過所創下的「最遠8號風球」紀錄，「獅子山」則在本港500公里範圍以外。

此外，「獅子山」持續帶來大雨，天文台於前日（8日）錄得329.7毫米雨量，打破10月份單日雨量最高紀錄。

天文台高級科學主任林靜芝表示，「獅子山」環流廣闊，更有東北季候風與其產生「疊加效應」，且移動緩慢，一開始發出八號烈風或暴風信號時，「獅子山」距離香港560公里，但下午與香港距離反收窄至約510至520公里，加上雨帶廣泛，夾雜狂風，風力不容忽視。

被問到天文台於10小時內5度推遲改發3號風球時間，她解釋指，「獅子山」移動比預測慢，加上中午過後有新雨帶形成，情況較預期持續及廣泛，所以天文台決定維持8號風球。她指，了解有市民質疑「轉咁多次」，「有時市民見到『考慮』就當左一定係會轉」，惟天文台確實根據實際天氣情況而作出訊息傳遞，經過今次會再作檢討。

值得注意的是，另一個熱帶氣旋「圓規」會在未來一兩日移向呂宋海峽，並預料在本周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，部分地區出現暴雨及烈風。林靜芝表示，「圓規」與「獅子山」同樣不容忽視，由於日子接近重陽節，呼籲有意外出掃墓人士留意天氣消息。

「獅子山」變幻莫測，天文台前日預料昨早維持三號強風信號，但昨凌晨4時40分預告會發八號烈風或暴風信號，並在6時40分掛八號風球。至昨早8時45分，天文台預告考慮「下午初時」改發三號風球，但至早上10時45分的落波預測延至「下午」，其後接連推遲至「下午至黃昏」、「黃昏前後」、「晚上」，在昨傍晚6時45分，則預料會在「午夜前」維持八號風球，至晚上10時45分的預測再度變成「八號烈風或暴風信號會維持一段時間」，且無再提及維持的時間。

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記者：洪芷晴