【打針出事】打針紓緩慢性發炎現不良反應　美女網紅全身瘀青如車禍傷者

▲ 韓國美女為紓緩慢性發炎打針，卻導致全身瘀青。

聽取醫生建議打針，不料卻出事。南韓Youtuber Aori 本身是慢性發炎體質，近日接受醫生建議注射「健康針」。怎料，身體卻出現不良反應，全身出現瘀青，猶如車禍嚴重傷者，整整一個星期都沒有好轉，惟涉事醫院卻採取消極態度處理，令其丈夫徐柱原非常憤怒。

南韓Youtuber Aori在昨日（9日）發文指，自己本來是慢性發炎的體質，打了醫生建議對體質有益的健康針，結果全身卻出現瘀青的狀況。她在IG上載相片，並寫道「其他照片可能會有點噁心，比較沒辦法接受的話請不要看後面的照片」相片中，她全身上下都是瘀青，腿部更令人毛骨悚然，她指每天面對這樣的身體也感到很衝擊。

▲ 南韓Youtuber Aori 因打針後，出身出現瘀青，並感到很衝擊。（圖片來源：Aori Instagram）

不過，Aoir指照片中已經有好轉，事後她抱持著樂觀心情，叫粉絲不用擔心，還開玩笑說自己是「人體豹紋」，貼文中並沒有提及到是哪家醫院，以及任何指責。

因為想以健康樣貌示人，原本想說要不要就這樣隱瞞下去，但已經排好的行程很多，手指和腳趾都有瘀青，已經不是想藏起來就藏得起來的程度了。

不過，她的丈夫徐柱原完全嚥不下這口氣，更發文怒斥：「把我的妻子變成這樣還敢惡人先告狀？的確有可能不是醫療事故，也可能不是副作用，但你們也說沒看過這種症狀，至少也替我們想一想吧！」

徐柱原還說院長提到自己女兒是aori粉絲，還親自幫忙止血：「你們醫院還有這種讓毫無關聯的人參與醫療過程，幫忙止血的嗎？叫一個麻醉都還沒醒的人多付醫療費用，結果我們要求退款時，又說退費條款怎樣怎樣的？你們真的承受得了後果嗎？問題不在錢。」

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消息曝光後，韓國網友對醫院的作法都感到相當不解，「太令人傻眼的，希望那些瘀青會消掉」、「這樣應該是全身血管都破裂了吧」、「慢性發炎怎麼可能靠健康針就好轉？快去大醫院看看吧，真令人擔心」、「打個健康針竟然還要麻醉？這到底是怎麼回是好可怕」。

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責任編輯：羅嘉欣