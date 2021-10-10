【乳癌關注月】陳肇始指致力為癌症病人提供藥物治療及支援　料2025年前癌症研究等有階段性成果

▲ 陳肇始指港府一直關心癌症病人，致力為他們提供合適和可負擔的藥物治療及多方面支援。（大會提供圖片）

乳腺癌本港女性的頭號癌症殺手，2019年錄得4761宗新症。本港今年作為舉辦「第八屆全球華人乳癌組織聯盟大會」的主辦城市，主題為「醫患同心 共創生命奇蹟」，旨在將醫學專業人士與乳癌患者和康復者聯繫起來，大會今日（10日）舉行交接儀式。

「第八屆全球華人乳癌組織聯盟大會」由「全球華人乳癌組織聯盟」聯同「香港乳癌研究組」合辦、「香港大學護理學院」協辦，並得到「香港防癌會」及「香港癌症基金會」等機構全力支持，香港今年成功爭取作為主辦城市，並於今日於香港醫學專科學院舉行交接儀式。

是次會議主題為「醫患同心 共創生命奇蹟」，旨在將醫學專業人士與乳癌患者和康復者聯繫起來，提升乳癌患者和康復者的生活質素，共同創造生命奇蹟。食物及衞生局局長陳肇始在活動中致辭，指港府一直關心癌症病人，致力為他們提供合適和可負擔的藥物治 療及多方面支援。當局在前年7月公布的《香港癌症策略》，是本港首個就癌症防控工作而制訂的全面計劃，目標是降低癌症的發病率、向有需要人士提供有效和適時的癌症篩查及治療，及向癌症康復者和其照 顧者提供可靠的存活支援服務。

▲ 陳肇始局長與一眾嘉賓及康復者大合照留影。（大會提供圖片）

她預期在2025年或之前就七大範疇，包括癌症監測、預防和篩查、及早發現和診斷、適時及有效的治療、科技與支援、存活及紓緩治療，以及癌症研究達到一系列階段性的成果。 除此之外，為了拉近病患同醫護之間的距離，進一步減輕公營醫療的負擔。政府落實於今年年內推行十八區地區康健中心計劃，旨在幫助更多基層病人及支援不同的病友自願組織。

大會於2006年在台中舉行第一屆「全球華人乳癌組織聯盟大會」，歷年夥拍了多地醫學專業團體，先後在北京、上海、台北、台中及洛杉磯等地舉辦了7屆大型學術會議，旨在促進全球華人乳癌康復者、照護者及醫護人員的知識交流及彼此支援。

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責任編輯：郭詩詩