  • 28°C
香港時間 : 20211010日 (週日) 19:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊走私】警八鄉粉錦公路倉庫拘3人　涉為走私用途而建造船隻

社會 18:09 2021/10/10

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

警員於行動中檢獲一批製造及拆卸工具。（黃傑偉攝）

警方於10月7日下午在八鄉展開反走私行動，行動中拘捕3名男子，年齡介乎23至67歲，其中2人有三合會背景，並檢獲5艘懷疑用作走私非法建造快艇，市值700萬港元。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

警方新界北總區反黑組經過情報分析及深入調查，鎖定一個位於粉錦公路貨倉，相信與非法走私有關，貨倉佔地2萬平方公尺由空地及寫字樓組成。

警方於10月7日下午4時12分，持法庭手令突擊搜查貨倉，並於空地上發現5艘快艇，期間警員發現兩年名分別23歲姓范及24歲姓廖男子，正在其中一艘快艇旁作拆卸工程，2人疑有三合會背景，警方其後再在貨倉寫字樓發現一名67歲姓侯男子，調查相信為貨倉看守人。

警方行動中檢獲5艘快艇，5艘快艇分別裝上最少4部舷外引擎，及最多5部舷外引擎，共22部舷外引擎。快艇長17米，船身沒有任何登記，警員並於行動中檢獲一批製造及拆卸工具，包括電鑽電批及螺絲批等，警方於是以走私用途非法建造船隻，拘捕3人，被捕人現正保釋候查，將於11月上旬報到。

警方指調查行動仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。警方調查相信上址為一個製造及儲存快艇中心，相信因為近日警方打擊走私活動，有不法分子希望將快艇引擎拆卸分開運送，以逃避警方追查，警方重申會致力打擊一切關於快艇及走私罪行。

新界北總區反黑組總督察歐陽德重申，以走私用途非法建造船隻屬嚴重罪行，一經定罪可被判監7年及罰款200萬元，呼籲市民切勿以身試法。

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉

相關文章

【新冠肺炎】林鄭月娥指本地確診個案無阻商討通關　高風險人士或需加密檢測
今日 13:01
【新冠肺炎】林鄭月娥指本地確診個案無阻商討通關　高風險人士或需加密檢測
【串謀詐騙】警方搗破借貸詐騙集團拘32人　逾500人受騙失逾5200萬元
今日 15:41
【串謀詐騙】警方搗破借貸詐騙集團拘32人　逾500人受騙失逾5200萬元
【無牌樓上吧】警觀塘搗破懷疑無牌酒吧拘19人　檢39罐啤酒及62烈酒涉額5萬元
今日 16:08
【無牌樓上吧】警觀塘搗破懷疑無牌酒吧拘19人　檢39罐啤酒及62烈酒涉額5萬元
【乳癌關注月】陳肇始指致力為癌症病人提供藥物治療及支援　料2025年前癌症研究等有階段性成果
今日 17:42
【乳癌關注月】陳肇始指致力為癌症病人提供藥物治療及支援　料2025年前癌症研究等有階段性成果
【獅子山風球】創最遠8號風球及10月單日雨量最高兩紀錄　另一風暴圓規周二、三逼近本港
今日 17:31
【獅子山風球】創最遠8號風球及10月單日雨量最高兩紀錄　另一風暴圓規周二、三逼近本港

你可能感興趣

【新冠肺炎】林鄭月娥指本地確診個案無阻商討通關　高風險人士或需加密檢測
今日 13:01
【新冠肺炎】林鄭月娥指本地確診個案無阻商討通關　高風險人士或需加密檢測
【串謀詐騙】警方搗破借貸詐騙集團拘32人　逾500人受騙失逾5200萬元
今日 15:41
【串謀詐騙】警方搗破借貸詐騙集團拘32人　逾500人受騙失逾5200萬元
【無牌樓上吧】警觀塘搗破懷疑無牌酒吧拘19人　檢39罐啤酒及62烈酒涉額5萬元
今日 16:08
【無牌樓上吧】警觀塘搗破懷疑無牌酒吧拘19人　檢39罐啤酒及62烈酒涉額5萬元
罪案 經濟 走私 香港 進出口 建造 進出口條例

最高瀏覽

【東張西望】6歲女童因醫療事故慘變植物人　父母心痛淚崩：她現在生不如死
15:36 2021/10/09
【東張西望】6歲女童因醫療事故慘變植物人　父母心痛淚崩：她現在生不如死
【頑皮惹禍】4歲兒子玩單車密碼鎖 套住媽媽頸亂改密碼無法取下
17:33 2021/10/09
【頑皮惹禍】4歲兒子玩單車密碼鎖 套住媽媽頸亂改密碼無法取下
【預測打風】熱帶氣旋圓規未來兩三日逐步發展　料下周中期最接近本港
10:16 2021/10/09
【預測打風】熱帶氣旋圓規未來兩三日逐步發展　料下周中期最接近本港