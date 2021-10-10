【打擊走私】警八鄉粉錦公路倉庫拘3人　涉為走私用途而建造船隻

▲ 警員於行動中檢獲一批製造及拆卸工具。（黃傑偉攝）

警方於10月7日下午在八鄉展開反走私行動，行動中拘捕3名男子，年齡介乎23至67歲，其中2人有三合會背景，並檢獲5艘懷疑用作走私非法建造快艇，市值700萬港元。

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警方新界北總區反黑組經過情報分析及深入調查，鎖定一個位於粉錦公路貨倉，相信與非法走私有關，貨倉佔地2萬平方公尺由空地及寫字樓組成。

警方於10月7日下午4時12分，持法庭手令突擊搜查貨倉，並於空地上發現5艘快艇，期間警員發現兩年名分別23歲姓范及24歲姓廖男子，正在其中一艘快艇旁作拆卸工程，2人疑有三合會背景，警方其後再在貨倉寫字樓發現一名67歲姓侯男子，調查相信為貨倉看守人。

警方行動中檢獲5艘快艇，5艘快艇分別裝上最少4部舷外引擎，及最多5部舷外引擎，共22部舷外引擎。快艇長17米，船身沒有任何登記，警員並於行動中檢獲一批製造及拆卸工具，包括電鑽電批及螺絲批等，警方於是以走私用途非法建造船隻，拘捕3人，被捕人現正保釋候查，將於11月上旬報到。

警方指調查行動仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。警方調查相信上址為一個製造及儲存快艇中心，相信因為近日警方打擊走私活動，有不法分子希望將快艇引擎拆卸分開運送，以逃避警方追查，警方重申會致力打擊一切關於快艇及走私罪行。

新界北總區反黑組總督察歐陽德重申，以走私用途非法建造船隻屬嚴重罪行，一經定罪可被判監7年及罰款200萬元，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉